Ser dueño de un emprendimiento exitoso implica más que contar con un producto original u ofrecer un servicio óptimo. Sin una buena estrategia de comunicación, aunque sea mínima, es probable que nadie se entere de ti. En ese punto, el papel del marketing y la publicidad siempre ha sido determinante para destacar y llegar a un público mayor. Hoy, con la omnipresencia de internet y las redes sociales, tenemos el marketing digital como el gran aliado de los pequeños empresarios.

“La publicidad ya no es como la de antes, como la del “pata” de cigarrillos Hamilton al que lo veías en su auto de lujo o la del vaquero del Marlboro. La gente ya no se compra esos cuentos. Ahora la gente se mete a internet y sabe que si lo que le vas a enseñar no le parece, si el precio no le gusta o más, siempre lo puede comprar más barato en alguna página china”, dice Miguel Ugaz, director en MU Marketing y nuevo profesor de la serie Master Class, de El Comercio.

“Antes el marketing tradicional estaba orientado a la gran masa. En esos casos, pagabas una publicidad en un medio grande y era como hacer un gran disparo al aire”, se explica Ugaz. El problema con ese tipo de marketing es que resultaba -y resulta aún- costoso para los que tienen un pequeño emprendimiento. Es ahí, acota el experto, que el marketing digital aparece, para ayudar a romper con eso gracias a los nuevos espacios para la promoción.

¿Cuáles son esos lugares? Usted los ha visto si navega por su red social favorita. Ahí somos bombardeados de mensajes, contenidos y avisos, sugerencias de páginas o de productos que se ajustan a nuestros gustos personales y al perfil de nuestras búsquedas. Si nos gustan las plantas, nos aparecen servicios asociados a jardinería o videos para aprender a decorarlas. Si te gusta el café, te presentan una nota sobre cómo escoger la mejor cafetera. Ahí, dentro de la aparente función utilitaria, hay publicidad.

La ventaja del marketing digital, si se es emprendedor, es que llegas rápidamente y con un mensaje directo a un público específico. Y todo por una fracción de lo que cuesta la publicidad tradicional. La otra ventaja es que te obliga a ponerte creativo. “En esencia el digital te ofrece oportunidades de que te hagas conocido a través de la generación de contenido de valor, que tú mismo puedes hacer con pocos recursos, incluso con un teléfono celular”.

En Master Class, la serie de videos para emprendedores que ha lanzado El Comercio, con apoyo del Banco de Crédito del Perú, Miguel Ugaz aplica los conocimientos que ha adquirido en varios años ya consagrado al campo del marketing digital. A modo de lecciones, el experto da pautas para que los emprendedores sepan identificar la potencialidad de su producto, cómo identificar a su audiencia y sobre todo cómo llegar a ella a través de la generación de contenido de valor. No olvidar que hoy día lo que las marcas buscan, además de vender algo concreto, es generar una experiencia que combina. //

