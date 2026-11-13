Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En Internet, donde una recomendación puede convertirse en tendencia antes de que alguien compruebe si vale la pena, la sinceridad parece un ingrediente cada vez más difícil de encontrar. Para Teisters, en cambio, es la base de todo. Detrás de este dúo están Daniel Reátegui y Óscar Jahnsen, dos amigos de toda la vida —y familia política— que encontraron en su afición por comer una nueva manera de compartir mesa.
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