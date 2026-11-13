En Internet, donde una recomendación puede convertirse en tendencia antes de que alguien compruebe si vale la pena, la sinceridad parece un ingrediente cada vez más difícil de encontrar. Para Teisters, en cambio, es la base de todo. Detrás de este dúo están Daniel Reátegui y Óscar Jahnsen, dos amigos de toda la vida —y familia política— que encontraron en su afición por comer una nueva manera de compartir mesa.

La idea nació casi jugando. Daniel, profesor de Siclo y entonces creador de contenido sobre su día a día, comenzó grabando pruebas de tortas de chocolate, alfajores y pollo a la brasa. Luego invitó a Óscar, a quien conoce desde hace dos décadas, y llegaron las combinaciones insólitas, los nervios frente a cámara y, finalmente, las comparaciones que hoy entusiasman a su comunidad. En una búsqueda de la mejor empanada terminaron probando 28 opciones.

Ser genuinos y honestos no es negociable para el dúo de amigos, casi hermanos. En las grabaciones las risas nunca faltan, contagiando incluso al equipo detrás de cámaras. / Diego Moreno

Ambos provienen del mundo comercial y del márketing, pero aseguran que su experiencia no les hará negociar una opinión. Daniel todavía recuerda su viaje a Japón: siguió recomendaciones virales y acabó comiendo en lugares que lo decepcionaron. Por eso prefieren pagar sus cuentas y conocer un producto antes de aceptar una colaboración. Si algo falla, procuran explicarlo con argumentos, sin convertir la crítica en un ataque.

En Emprende Teisters, por ejemplo, prueban productos de pequeños negocios y comparten sugerencias que van desde mejorar el empaque hasta cuidar la temperatura de entrega. Su objetivo es que una observación sirva para crecer. Porque, al final, lo que comenzó como una excusa para reunirse y reírse también se ha vuelto una responsabilidad: evitar que quienes confían en sus paladares terminen llevándose una decepción, sin perder el buen gusto ni el buen humor.

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