La temporada navideña incrementa de forma considerable el uso, la compra y la renovación de equipos tecnológicos en empresas, comercios y servicios. Este aumento también eleva la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los desechos de más rápido crecimiento en el mundo y un desafío central en las agendas de sostenibilidad y criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) .

Según la ONG Ciudad Saludable, los residuos —incluidos los electrónicos— pueden aumentar hasta en 15 % durante diciembre. El sector comercio concentra el 26 % de los desechos generados y el rubro servicios, el 14 %. Cierres de año, inventarios, campañas comerciales y regalos corporativos convierten este periodo en un momento crítico para revisar cómo se gestionan los RAEE.

“Los residuos electrónicos no solo representan un reto ambiental. También son una oportunidad para generar valor social si se gestionan formalmente”, explica Edgar Aguilar, gerente general de Comimtel. Señala que su valorización permite recuperar materiales, reducir riesgos operativos y contribuir al desarrollo de comunidades vulnerables.

En un contexto donde las empresas incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza, la correcta disposición de RAEE se ha convertido en un indicador de desempeño y de compromiso con la sostenibilidad. Bajo esta línea, Comimtel promueve iniciativas que buscan demostrar que su gestión responsable puede generar impactos más amplios que el reciclaje.

Uno de los ejemplos es la valorización de RAEE para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad. A través de estas acciones, y en articulación con organizaciones como ADRA Perú, la empresa financia canastas navideñas y cenas familiares, reforzando el potencial social de los RAEE y su alineamiento con los ODS vinculados al consumo responsable, acción climática y alianzas.

En ese marco, el especialista identifica cuatro formas en que una gestión adecuada de RAEE puede aportar durante la temporada navideña:

1. Contribución económica. La gestión formal permite recuperar materiales valorizables, reducir costos de almacenamiento, evitar sanciones y asegurar el cumplimiento normativo.

2. Contribución ambiental. La disposición adecuada evita la liberación de sustancias peligrosas, previene contaminación y favorece la economía circular en un periodo de alto consumo.

3. Contribución operativa. Mantener puntos de acopio internos y clasificar equipos obsoletos mejora el orden, agiliza inventarios y facilita la programación de recojos con operadores autorizados.

4. Cntribución a la seguridad empresarial. La eliminación informal de equipos puede exponer datos sensibles. La destrucción certificada protege la información y garantiza cumplimiento regulatorio.

Con estas prácticas, la gestión formal de RAEE se posiciona como una herramienta clave para generar valor económico, ambiental y social en una de las temporadas de mayor actividad del año.