OpenAI lanza a nivel global los chats grupales en ChatGPT

OpenAI ha lanzado oficialmente la nueva función de chats grupales en la aplicación de su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, que ya se han comenzado a desplegar a nivel global para permitir a amigos, familias y compañeros de trabajo colaborar entre sí y con ChatGPT en un mismo espacio.

Una semana después de comenzar a probar esta opción con un grupo reducido de usuarios, la compañía dirigida por Sam Altman ha dado el paso de ofrecer esta nueva experiencia compartida con su asistente de forma gratuita para todos los usuarios, tanto en dispositivos móviles como en la web.

Así lo ha compartido OpenAI en un comunicado, donde ha detallado cómo con las conversaciones grupales en ChatGPT, los participantes incluidos en un mismo grupo ya pueden llevar a cabo acciones como coordinar y organizar viajes, co-redactar documentos, debatir con ayuda de la IA o investigar de manera conjunta.

Mientras, ChatGPT ayudará a los participantes buscando información, resumiendo archivos y comparando opciones, respondiendo a las peticiones de cualquier miembro del grupo, que podrá estar compuesto de hasta 20 participantes, siempre que hayan aceptado la invitación.

Asimismo, tal y como ya explicó la compañía tras comenzar las pruebas de esta función, los chats grupales mantienen privada la información de cada participante. Es decir, la configuración personal y la memoria de sus conversaciones con ChatGPT siempre permanecen privadas.

Para comenzar una conversación grupal, basta con tocar el icono de personas situado en la esquina superior derecha del chat y, tras ello, agregar a los usuarios deseados para conformar el grupo. Una vez las personas en cuestión acepten la invitación, podrán comenzar a participar en la experiencia compartida.

Con todo ello, OpenAI ha especificado que los chats grupales se están desplegando para usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Go y gratuito, en todos los países donde el asistente está disponible. No obstante, para disponer de esta opción, será necesario actualizar a la última versión de la aplicación en iOS o Android, en el caso de la ‘app’ móvil.