Netflix ha introducido diferentes opciones para monetizar el uso de las cuentas compartidas, lo que ha provocado que miles de usuarios estén disconformes con la plataforma de streaming. A propósito de ello, te contamos cómo cancelar tu cuenta en Netflix desde cualquier dispositivo.

En los últimos días se supo que Netflix retrocedió en su política para suspender el uso de las cuentas compartidas en su plataforma, pero no en todos los países. Entre algunos en los que se mantienen estas restricciones está Perú, Chile y Costa Rica. Y a los que también se han sumado España, Canadá, Nueva Zelanda y Portugal.

“Para garantizar que tus dispositivos estén asociados con tu ubicación principal, conéctate a la red wifi en tu ubicación principal, abre la app o el sitio web de Netflix, y ve algún título al menos una vez cada 31 días”, se lee en la web de Netflix en el apartado de información para Perú.

Las nuevas restricciones del servicio de streaming llegarían pronto a todo el mundo (Foto: Netflix)

En el resto de países de la región, de momento Netflix solicitará un código de verificación al dueño de la cuenta para confirmar su autenticidad.

“Cuando se inicia sesión en una cuenta desde un dispositivo que se encuentra fuera de tu hogar o se empieza a usar dicho dispositivo con frecuencia, es posible que te pidamos que lo verifiques antes de poder usarlo para ver Netflix o que cambies el hogar Netflix. Esto lo hacemos para confirmar que el dispositivo que usa la cuenta tiene autorización para hacerlo”, afirma Netflix en su apartado para Argentina.

No obstante, si no te convence las acciones de Netflix o simplemente no quieres seguir pagando el servicio, te contamos cómo cancelar tu cuenta desde el dispositivo en el que te encuentres.

Recomendaciones antes de cancelar tu cuenta en Netflix

Un detalle importante antes de cancelar tu cuenta es que Netflix guarda tu información por un plazo máximo de 10 meses (perfiles, recomendaciones, historial, etc.). Una vez pase el tiempo, no podrás recuperar los datos.

A su vez, si lo que quieres es transferir tu perfil de una cuenta a otra, también podrás hacerlo. Para esto tenemos que dirigirnos a Configuración en Netflix, presionar en nuestro perfil y buscar la opción “Transferir este perfil”. Tras ello, colocamos el correo electrónico y contraseña de la nueva cuenta y listo.

Por último, también está a disposición de los usuarios la opción de descargar una copia de toda la actividad de tu cuenta en Netflix. Es decir, podremos acceder a un documento que tiene el registro de las películas, series y documentales que hayamos visto.

Netflix ha introducido medidas para evitar que los usuarios compartan sus cuentas. (Foto: Netflix)

Cómo cancelar Netflix en celular

Ingresar a la aplicación Netflix con nuestras credenciales e ingresar a nuestro perfil Luego, presionar en nuestro perfil y entrar a ‘Cuenta’ Bajamos entre las opciones y seleccionamos ‘Cancelar membresía’ Tras esto, Netflix nos pedirá confirmar nuestra solicitud. Para ello escogemos ‘Finalizar cancelación’ Con esto, ya habremos cancelado la cuenta

Cómo cancelar Netflix en PC

Ingresar a Netflix con nuestras credenciales e ingresar a nuestro perfil Una vez hagamos clic en nuestro perfil, a la izquierda ubicaremos el botón ‘Cancelar membresía ’ Después de presionar ‘Cancelar’, Netflix nos preguntará si estamos seguros. Volvemos a presionar en ‘Confirmar’ Tras esto, ya habremos cancelado nuestra cuenta del servicio de streaming

Cómo cancelar Netflix en tu consola de videojuegos o TV

Lamentablemente, no hay una forma para cancelar nuestra cuenta de Netflix desde la aplicación para el televisor o la consola de videojuegos. Tendremos que hacerlo desde el celular o PC, o también es posible llevar a cabo el proceso desde el navegador de la tele o consola.