Diseñadores presentaron este miércoles prendas que combinan la moda con tecnologías como la realidad aumentada, el metaverso y la realidad extendida como la novedad del segundo día de actividades de la edición 78 de Intermoda, evento mexicano que organizó la pasarela “Futuria”.

Saco, pantalón y botas vaqueras, una camiseta de fútbol, un saco con aplicaciones de escarabajos y otros insectos, un top y falda realizados con desechos de basura y un vestido con un rebozo de telares mexicanos fueron las piezas que robaron la atención de los asistentes.

La pasarela permitía al público interactuar con la ropa mediante un código QR y una liga para aplicar filtros especiales con Instagram. A través de la pantalla los insectos tomaban vida, el vestido de telar mexicano se adornaba con piedras preciosas, el saco de vaquero se tornaba de miles de colores y el vestido de desechos se llenaba de metales.

Nadia Tamez, directora creativa de la empresa de tecnología Sinergy, explicó que reunieron a varias marcas para crear estos diseños como una manera novedosa de vestir y de interactuar con la tecnología. “Nosotros lo que hacemos es reconocer que ya vivimos en el metaverso, en un híbrido social que es parte digital, parte físico y cómo podemos aprovechar esta herramienta para dar a conocer lo que tenemos que ofrecer. Estas experiencias las hacemos accesibles con las aplicaciones que todos tenemos descargadas en nuestro celular”, expuso.

Las prendas están realizadas con telas y recursos convencionales pero tienen el plus de que pueden utilizarse con diversas tecnologías desde el 2D y 3D hasta recursos especiales para favorecer el metaverso.

Con tan solo un código QR, los usuarios podía apreciar a detalle lo que escondían las prendas en la realidad aumentada. / EFE

Tamez aseguró que cualquier persona puede usar estas prendas en su vida cotidiana, pero también agregar el componente digital, que además permite que las piezas se carguen con elementos publicitarios sin que sea visible para quien lo porta.

Aseguró que esta conjunción de moda y tecnología no es el futuro, sino el presente y que en poco tiempo estará disponible para que sea usada por quienes se interesen en este híbrido. “No es el futuro, es el presente. Si las grandes marcas (empresas) lo están haciendo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Existe talento, la creatividad y el potencial y cada vez los espectadores vamos a querer portar prendas con las cuales interactuamos”, dijo.

Las piezas fueron elaboradas por marcas como Salim, Uno+uno, Cactus y artesanas mexicanas. Del 17 al 20 de enero, en su edición 78, Intermoda reúne a 600 expositores y 21.000 compradores dedicados a la industria de la moda de 18 países en un espacio de 43.000 metros cuadrados y 13 pabellones especializados. El programa incluye pasarelas de diseñadores mexicanos y extranjeros así como conferencias con especialistas.