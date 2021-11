El pasado 28 de octubre, Mark Zuckerberg anunció que la empresa matriz de Facebook cambiaría su nombre a Meta en medio de los cuestionamientos en su contra por el caso “Facebook Papers” y las declaraciones de Frances Haugen. Si bien las críticas no se hicieron esperar, la presentación del nuevo proyecto de la compañía conocido como metaverso acabó trascendiendo en los medios de comunicación y se convirtió en el tema a debatir entre los entusiastas de la industria tecnológica.

Pese a que la dueña de la red social anunció con bombos y platillos dicho mundo virtual tridimensional en el que las personas podrán interactuar y hacer una plétora de actividades, ésta no es la única que actualmente trabaja para crear un entorno de semejantes características. Meta es una de las muchas empresas que participan de una carrera contrarreloj para ver quién se adjudica el título de “la primera” en consolidar un verdadero metaverso.

Entre estos competidores tenemos a Nvidia, el cual ha optado por una plataforma más creativa que social, donde los desarrolladores tendrán a su disposición una variedad de herramientas para seguir contribuyendo al avance de la tecnología. Por otra parte está Microsoft, que ha preferido un aproximamiento enfocado en el ámbito empresarial uniendo sus distintos servicios y productos para mejorar la productividad de los trabajadores de empresas que, por alguna u otra razón, no pueden estar presentes en el mismo centro laboral.

Otras como Niantic Labs y Unity Technologies decidieron darle su propio giro al planteamiento de Nvidia, ofreciendo su tecnología e inversión a terceros que compartan la visión que tienen sobre el concepto de este entorno virtual. Además, están Roblox Corporation y Epic Games, dos grandes nombres de la industria de los videojuegos con plataformas que, si bien pueden no ser consideradas como metaversos y priorizan el entretenimiento, comparten similitudes y han establecido líneas de trabajo que sus rivales deberán tomar en cuenta para sus respectivos proyectos.

El interés por el metaverso se ha hecho más evidente, pero no es algo en lo que las empresas tecnológicas y de otros rubros no estuvieran pensando antes del anuncio de Zuckerberg. Meta tiene una ardua competencia por delante y tendrá que trabajar de forma correcta o establecer alianzas si no quiere perder ante compañías que, para su mala suerte, no están envueltas en polémicas de la misma magnitud en las que ella se encuentra.

