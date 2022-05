Además de las novedades que ofrece Telegram, la aplicación ya encontró la vía para monetizar su servicio, empezará a cobrar a los usuarios que quieran tener reacciones en gifs y en stickers de manera exclusiva en el servicio denominado Telegram Premium.

Los usuarios que no sean pagos, no podrán ver o utilizar esos contenidos premium, así que así los reciba, no los verá sino que serán sustituidos por unos genéricos.

De acuerdo con lo que ha sido publicado en el canal beta de Telegram relacionado con el servicio Premium estará disponible para los usuarios en iOS y en Android.

Además, se permitirán crear avatares, al mezclar distintos gradientes en los emojis o stickers favoritos de un usuario. Así que no solo se trataría del contenido exclusivo sino la personalización.

El Tiempo / Colombia / GDA.