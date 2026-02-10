Rusia anuncia restricciones al uso de Telegram por una “violación” de la ley

“La ley rusa sigue sin aplicarse (...), no se aplica ninguna medida real para combatir el fraude y el uso de la mensajería con fines criminales y terroristas”, indicó la Agencia Rusa de Supervisión de las Telecomunicaciones (Roskomnadzor) en un comunicado, citado por las agencias de prensa locales.
Los críticos y activistas de derechos humanos afirman que se trata de un intento del Kremlin de intensificar su control y vigilancia de internet, en medio de una amplia represión contra la disidencia en el marco de la ofensiva en Ucrania.
Roskomnadzor advirtió que “continuará introduciendo restricciones graduales” en Telegram, que, según afirma, no ha cumplido con la legislación.
Telegram se usa ampliamente en toda Rusia, tanto como servicio de mensajería como red social, y casi todas las figuras públicas importantes, incluidos los organismos gubernamentales y el Kremlin, publican mensajes habitualmente en la plataforma.
El gobierno está intentando impulsar a los usuarios hacia un competidor respaldado por el Estado, llamado Max, que también puede gestionar pagos y servicios gubernamentales.
Rusia había intentado previamente prohibir Telegram, dirigida por Pavel Durov, pero finalmente fracasó en sus intentos de bloquear el acceso y levantó la prohibición en 2020.
