En las últimas semanas se han presentado diversos ciberataques, que algunos han calificado como sabotaje. El caso más conocido es el ciberataque que afectó durante el mes de octubre a los refrigeradores de varios supermercados en al menos ocho países. Una situación que ha generado alarma por los efectos en el suministro de alimentos.

Primero se presentó en Francia, entre el 11 y 12 de octubre. Luego, en los primeros días de noviembre se repitió en Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda, Países Bajos, Estonia y Finlandia. Incluso se intentó vulnerar la seguridad del banco de sangre francés.

El modo de operación era el mismo: infiltrarse en el sistema de control de refrigeración y cambiar las temperaturas, llegando incluso hasta los 50 grados. Los equipos afectados estaban conectados por Internet.

Desde ESET evalúan esta situación y cómo podría afectar a empresas y la infraestructura de América Latina, pues son cientos de supermercados afectados y toneladas de alimentos que tuvieron que ser arrojados a la basura.

“Al momento nadie se adjudicó los ataques ni hubo pedido de rescate. Por eso, especialistas apuntan más a un sabotaje que a un delito con fines económicos.”, revela Rodrigo Alvarez, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

A estos eventos se sumó una investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre fallas registradas en agosto de 2026 en al menos seis comisariatos militares.

En estos casos se ha repetido que a los ciberdelincuentes solo les bastó llegar al tablero que maneja el sistema de frío. “Hoy una heladera comercial no es solo un motor y un termostato. Tiene un controlador conectado a Internet para que el técnico ajuste temperaturas y reciba alarmas desde cualquier lugar”, remarca Alvarez. A los casos reportados se mezcló la falta de supervisión, la presencia de software desactualizado o sin soporte del fabricante y el uso de credenciales de fábrica que nunca habían sido cambiadas.

Fallas comunes y América Latina

Entonces, se repite la presencia de la misma tecnología, ya que las grandes cadenas de supermercados, frigoríficos y operadores logísticos de la región compran controladores de los mismos fabricantes globales que se usan en Europa y EE.UU.

También se advierte la mayor antigüedad de los equipos. En el caso de Latinoamérica, los equipos se usan más años y se renuevan menos. Otra característica es el mantenimiento tercerizado.

Para ESET, el principal obstáculo para la preparación de una estrategia de seguridad en Latinoamérica es que muchas organizaciones no tienen visibilidad ni control sobre qué equipos están conectados. Según datos del ESET Security Report 2026 el 52,7% de las organizaciones latinoamericanas detectó intentos de ataque en el último año y hay un 15,4% no puede confirmar si sufrió un incidente. Además, entre las que no detectaron ataques, un 25,1% admite que pudieron ocurrir sin ser vistos por falta de tecnología.

ESET sostiene que las medidas que habrían frenado estos ataques son conocidas y, en su mayoría, no requieren grandes inversiones:

Hacer un inventario: Listar qué equipos están conectados, quién los administra y qué proceso depende de cada uno. Sacarlos de la vidriera: Ningún panel de control debería ser accesible directamente desde Internet; el acceso remoto, solo por canales seguros. Cambiar la clave de fábrica: Contraseñas únicas y robustas y, donde se pueda, doble factor de autenticación. Actualizar y planificar el recambio: Aplicar parches y reemplazar los equipos que ya no reciben soporte. Separar redes: Que una intrusión en la red administrativa no llegue a los equipos que controlan procesos físicos. Exigir lo mismo a los proveedores: Revisar cómo se conectan, con qué credenciales y quién audita esos accesos. Tener un “plan B” que no dependa del proveedor: Un monitoreo independiente salvó las reservas del banco de sangre francés.

“La lección de Europa es que la ciberseguridad ya no termina en la computadora. Termina en la heladera, la cámara de frío, la bomba de agua y cualquier objeto que se pueda manejar por la red. Las organizaciones de América Latina tienen hoy una ventaja que Europa no tuvo: pueden prepararse antes de que les toque.”, resalta Rodrigo Alvarez, Investigador de ESET Latinoamérica