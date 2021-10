Por primera vez, un riñón de cerdo ha sido trasplantado a un humano sin desencadenar el rechazo inmediato del sistema inmunológico del receptor, un avance potencialmente importante que eventualmente podría ayudar a aliviar una grave escasez de órganos humanos para trasplante.

El procedimiento realizado en el NYU Langone Health en la ciudad de Nueva York involucró el uso de un cerdo cuyos genes habían sido alterados para que sus tejidos ya no contuvieran una molécula conocida por desencadenar un rechazo casi inmediato.

La receptora era una paciente con muerte cerebral con signos de disfunción renal cuya familia consintió en el experimento antes de que le quitaran el soporte vital, dijeron los investigadores.

Durante tres días, el nuevo riñón se adhirió a sus vasos sanguíneos y s e mantuvo fuera de su cuerpo , lo que permitió a los investigadores acceder a él.

Los resultados de las pruebas de la función del riñón trasplantado “parecían bastante normales”, dijo el Dr. Robert Montgomery, cirujano de trasplantes, quien dirigió el estudio.

El riñón produjo “la cantidad de orina que cabría esperar” de un riñón humano trasplantado, dijo, y no hubo evidencia del rechazo temprano y vigoroso que se observa cuando los riñones de cerdo no modificados se trasplantan a primates no humanos.

El nivel anormal de creatinina del receptor, un indicador de una función renal deficiente, volvió a la normalidad después del trasplante, dijo Montgomery.

En los Estados Unidos, cerca de 107.000 personas están actualmente esperando trasplantes de órganos, incluidas más de 90.000 en espera de un riñón, según United Network for Organ Sharing. Los tiempos de espera para un riñón son de tres a cinco años de media.

Los investigadores han estado trabajando durante décadas sobre la posibilidad de usar órganos de animales para trasplantes, pero se han visto obstaculizados sobre cómo prevenir el rechazo inmediato por parte del cuerpo humano.

El equipo de Montgomery teorizó que eliminar el gen del cerdo para un carbohidrato que desencadena el rechazo, una molécula de azúcar o glucano, llamada alfa-gal, evitaría el problema.

El cerdo alterado genéticamente, denominado GalSafe, fue desarrollado por la unidad Revivicor de United Therapeutics. Fue aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU en diciembre de 2020, para su uso como alimento para personas con alergia a la carne y como una fuente potencial de terapéutica humana.

Los productos médicos desarrollados a partir de cerdos aún requerirían la aprobación específica de la FDA antes de ser utilizados en humanos, dijo la agencia.

Otros investigadores están considerando si los cerdos GalSafe pueden ser fuentes de todo, desde válvulas cardíacas hasta injertos de piel para pacientes humanos.

El experimento de trasplante de riñón de la NYU debería allanar el camino para e nsayos en pacientes con insuficiencia renal en etapa termina l, posiblemente en el próximo año o dos, dijo Montgomery, quien también recibió un trasplante de corazón. Esos ensayos podrían probar el enfoque como una solución a corto plazo para pacientes críticamente enfermos hasta que esté disponible un riñón humano, o como un injerto permanente.

El experimento actual involucró un solo trasplante y el riñón se dejó en su lugar solo durante tres días, por lo que es probable que cualquier ensayo futuro descubra nuevas barreras que deberán superarse, dijo Montgomery. Los participantes probablemente serían pacientes con pocas probabilidades de recibir un riñón humano y un mal pronóstico en diálisis.

“Para muchas de esas personas, la tasa de mortalidad es tan alta como para algunos cánceres, y no pensamos dos veces antes de usar nuevos medicamentos y hacer nuevos ensayos (en pacientes con cáncer) cuando podría darles un par de meses más de vida “, dijo Montgomery.

Los investigadores trabajaron con especialistas en ética médica, expertos legales y religiosos para examinar el concepto antes de pedirle a una familia acceso temporal a un paciente con muerte cerebral, dijo Montgomery.

