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Los alimentos ultraprocesados ​​suelen tener un alto contenido de sal, azúcares añadidos y grasas saturadas, y cantidades relativamente bajas de fibra, vitaminas y minerales pero su amplia disponibilidad y una publicidad intensiva favorecen su consumo, especialmente en hogares con poco tiempo y bajos ingresos.
Los alimentos ultraprocesados ​​suelen tener un alto contenido de sal, azúcares añadidos y grasas saturadas, y cantidades relativamente bajas de fibra, vitaminas y minerales pero su amplia disponibilidad y una publicidad intensiva favorecen su consumo, especialmente en hogares con poco tiempo y bajos ingresos.
/ Pexels
Por Agencia EFE

Tomar grandes cantidades de alimentos ultraprocesados, como aperitivos envasados, cereales azucarados, refrescos, fideos instantáneos y comidas congeladas listas para el consumo eleva el riesgo de sufrir daños cerebrales como accidentes cerebrovasculares o problemas de memoria, según un estudio publicado en la revista JAMA Network Open.

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