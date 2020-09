Desde que empezó la pandemia del COVID-19 -y sobre todo mientras estuvimos en aislamiento social obligatorio- todos asumimos en nuestros hogares diferentes rutinas para la desinfección de las personas y las cosas que ingresaran desde el exterior. ¿Pero qué están haciendo los expertos? ¿Siguen las mismas rutinas que nosotros? ¿Están tomando medidas especiales? A continuación, ellos mismos nos lo cuentan.

Las preguntas que les hicimos fueron las siguientes:

¿En qué circunstancias se coloca usted la mascarilla ?

? ¿Cuál es su ritual de higiene antes de salir y al momento de llegar a su hogar?

antes de salir y al momento de llegar a su hogar? ¿Sale de su casa para comprar o lo hace solo a través de servicios de delivery ?

? ¿Ha visitado a algún familiar ? Si es así, ¿qué tipo de medidas tomó?

? Si es así, ¿qué tipo de medidas tomó? ¿Ha ido a restaurantes, centros comerciales u otro tipo de local?

Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú

Ciro Maguiña es, además, integrante del comité de expertos del Ministerio de Salud.

¿En qué circunstancias se coloca usted la mascarilla?

Me coloco usualmente la mascarilla cuando salgo de mi casa, es decir, en la calle y en mi puesto de trabajo. También lo hago cuando recibo visitas debido a un encargo urgente.

¿Cuál es su ritual de higiene antes de salir y al momento de llegar a su hogar?

El lavado de manos es fundamental, de 20 o 30 segundos. Asimismo, llevo siempre un gel desinfectante. Cuando tengo reuniones presenciales de trabajo me pongo un visor. Antes de entrar a mi departamento dejo mis zapatos afuera, e inmediatamente me dirijo a lavarme las manos.

¿Sale de su casa para comprar o lo hace solo a través de servicios de delivery?

Mi pareja, la persona que nos ayuda en casa y yo hacemos las compras. Vamos cada semana a lugares donde no hay mucha concurrencia y un buen nivel de higiene. Dejamos de ir a los mercados. No usamos servicios desconocidos de delivery. Cuando recibimos paquetes, desechamos todo el plástico o papel. Lavamos con agua hasta dos o tres veces las frutas y verduras.

¿Ha visitado a algún familiar? Si es así, ¿qué tipo de medidas tomó?

Cada semana visito a mis nietas. Al llegar a su casa, me cambio los zapatos, me hecho el gel y me lavo las manos. No hay abrazos ni contacto directo. Ellas no salen, están bien aisladas. Además, cada semana me hago una prueba molecular. Mantenemos cierta distancia al conversar y no me quedo más de una hora.

¿Ha ido a restaurantes, centros comerciales u otro tipo de local?

No he ido a restaurantes, pero sí a cafetines. He visitado cafetines que no son muy concurridos, que emplean medidas adecuadas de bioseguridad y que tienen mucha ventilación. No me he quedado más de 15 o 20 minutos.





Fiorella Krapp, investigadora del ensayo clínico Perú con Plasma

Investigadora del ensayo clínico Perú con Plasma. (Foto: Archivo personal)

¿En qué circunstancias se coloca usted la mascarilla?

Lo hago cada vez que abro mi puerta para hablar con alguien afuera, si es que tengo que recibir algo y, por supuesto, si es que salgo de mi casa.

¿Cuál es su ritual de higiene antes de salir y al momento de llegar a su hogar?

Tengo un área especial, que está separada del resto de la casa, donde se encuentra todo lo que uso para salir a la calle. Me coloco una mascarilla y me aseguro de tener alcohol en gel. Llevo un protector facial si voy a estar en contacto cercano con alguien, por ejemplo, con pacientes. Al retornar a casa, voy a esa área especial, mojo mis zapatos en lejía y los dejo ahí, me cambio de ropa y me baño si he estado en contacto cercano con personas.

¿Sale de su casa para comprar o lo hace solo a través de servicios de delivery?

Tratamos de maximizar el uso del delivery. Como vamos al hospital –mi esposo y yo somos médicos–, podríamos ser conductores del virus, así que evitamos cualquier tipo de exposición innecesaria. Tratamos de ser conscientes de eso. Solo a los contenedores como cajas o bolsas plásticas les doy una pasadita rápida con alcohol de 70 grados, para luego guardarlos en el área limpia.

¿Ha visitado a algún familiar? Si es así, ¿qué tipo de medidas tomó?

No, no hemos visitado a nadie. Converso diariamente por videollamadas con mis padres, y eso que vivimos a unas seis cuadras. Son personas de riesgo.

¿Ha ido a restaurantes, centros comerciales u otro tipo de local?

No he ido a restaurantes. Creo que en este momento es importantísimo no interactuar con personas que no han estado con uno en casa ni estar en sitios cerrados. Yo quisiera que se reactive todo, pero todavía no considero que sea seguro juntar a gente en sitios cerrados.





Juan Villena, exdecano del Colegio Médico del Perú

Exdecano del Colegio Médico del Perú. (Foto: Archivo personal)

¿En qué circunstancias se coloca usted la mascarilla?

Yo la uso cada vez que estoy cerca de personas que tienen que estar a menos de metro y medio. Si estoy en casa, sabiendo que ninguno de los que están conmigo ahí sale, no la utilizo.

¿Cuál es su ritual de higiene antes de salir y al momento de llegar a su hogar?

Cuando llego a casa me saco los zapatos, voy al baño y me lavo bien desde el codo hasta los dedos, así como la cara. Al salir, generalmente, llevo conmigo alcohol en gel o alcohol solo. Cuando recibo monedas o billetes, los rocío con alcohol.

¿Sale de su casa para comprar o lo hace solo a través de servicios de delivery?

Hacemos ambas cosas, pero siempre con las medidas de precaución: distanciándose de las personas que están en el mismo lugar, colocándonos la mascarilla de forma adecuada y lavándonos las manos. Si el supermercado al que voy tiene un baño ideal, me lavo antes de retirarme. Solo aplico alcohol o alcohol en gel a los productos que han sido ampliamente manipulados por la gente. Hay que seguir siempre las medidas de higiene general.

¿Ha visitado a algún familiar? Si es así, ¿qué tipo de medidas tomó?

Hemos visitado a mis suegros, sabiendo nosotros que no estamos infectados y que ellos no salen. Cuando estamos con ellos utilizamos mascarillas. Generalmente, nos quedamos una hora. Mantenemos cierta distancia. El saludo de mi esposa a sus padres es moviendo la mano en el aire. Nada de besos o abrazos.

¿Ha ido a restaurantes, centros comerciales u otro tipo de local?

No he ido a ningún restaurante. El problema está en la confianza que uno tenga de cómo nos hacen llegar los alimentos, platos, vasos, etc. Además, quizás no se respete el distanciamiento en esos lugares.





Fabiola León-Velarde, presidenta del Concytec y doctora en Ciencias

Fabiola León-Velarde, fisióloga peruana de la UPCH y presidenta del Concytec. (Foto: Concytec)

¿En qué circunstancias se coloca usted la mascarilla?

Utilizo la mascarilla siempre que estoy fuera de casa, e inclusive cuando salgo a las áreas comunes del edificio donde vivo, así como cuando voy a caminar un poco.

¿Cuál es su ritual de higiene antes de salir y al momento de llegar a su hogar?

Para entrar a casa me cambio de ropa y la coloco con las prendas a lavar. Asimismo, me lavo las manos y dejo los zapatos en el balcón. Llevo alcohol gel siempre en mi bolso y lo uso con cierta frecuencia cuando estoy fuera de casa.

¿Sale de su casa para comprar o lo hace solo a través de servicios de delivery?

Al principio de la cuarentena era mi esposo el designado para ir a comprar, pero ahora diferentes personas de la familia salimos a comprar, somos tres. También pedimos delivery. En el edificio donde vivo tenemos un protocolo por el cual se rocían con alcohol los artículos cuando llegan a portería. Normalmente abrimos la paquetería que nos llega, y dependiendo de lo que se trate, procedemos a revisarla; lo mismo con los periódicos y revistas. Eso sí, inmediatamente después de haber revisado y leído todo, nos lavamos las manos.

¿Ha visitado a algún familiar? Si es así, ¿qué tipo de medidas tomó?

Sí, hemos visitado a hermanos y a cuñados de edades similares, pero solo un par de veces, siempre con mascarilla y guardando la distancia. El resto del tiempo nos mantenemos en contacto, tal vez más que antes, por los medios virtuales.

¿Ha ido a restaurantes, centros comerciales u otro tipo de local?

Todavía no hemos vuelto a salir a restaurantes. Tampoco he ido a peluquerías. Sí he tenido que asistir a consultas médicas rutinarias y chequeos anuales, aunque con cierto retraso para no congestionar los servicios de salud.





VIDEO RELACIONADO

Estudio preliminar revela que el coronavirus puede invadir el cerebro

Estudio preliminar revela que el coronavirus puede invadir el cerebro





TE PUEDE INTERESAR