Los Premios Nobel se han otorgado desde 1901 a hombres, mujeres y organizaciones que han trabajado para el progreso de la humanidad, de acuerdo con el deseo de su creador, el inventor sueco Alfred Nobel.

A continuación presentamos cinco cosas que se deben conocer la historia de este prestigioso galardón.

Nobel, el poeta

Enamorado de la poesía inglesa, en especial de Percy Shelley y George Byron, Alfred Nobel pasó a la historia como el inventor de la dinamita, pero nunca dejó de escribir versos, en sueco o en inglés. En una carta a un amigo, escribió: “No tengo la menor pretensión de catalogar mis versos como poesía. Escribo de vez en cuando con el único propósito de aliviar la depresión o mejorar mi inglés”. En otra carta, escrita en francés a una joven, Nobel admitió que “la física es mi campo, no la pluma”. En el año de su muerte (1896) escribió una tragedia escandalosa, “Némesis”, inspirada en el drama “Los Cenci”, de Shelley, sobre la ejecución en el siglo XVI en Roma de una mujer que asesinó a su incestuoso suegro.

Premios en familia

La historia de la familia francesa Curie se funde con la de los Premios Nobel. En 1903 la pareja Pierre y Marie Curie recibió el premio de Física, y en 1911 Marie Curie recibió el premio de Química, convirtiéndose en la única doble ganadora. En 1935, su hija Irene Joliot-Curie y su esposo Frédéric Joliot recibieron el galardón de Química. La hermana menor de Irene, Eve Curie, se casó con Henry Richardson Labouisse, quien, como director de Unicef, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1965.

Otras parejas han sido recompensadas. En 1974, el sueco Gunnar Myrdal fue recompensado en Economía, y ocho años después, su esposa Alva, se alzó con el de la Paz. Padres e hijos también sumaron sus nombres en la historia del Nobel, como los Bohr: Niels, el padre, recibió el premio de Física en 1922, y Aage Niels, el hijo, en 1975.

En ausencia

Desde 1901, cinco galardonados con el Premio Nobel de Paz no han podido asistir a la ceremonia en Oslo. En 1936, el periodista y pacifista alemán Carl von Ossietzky se encontraba en un campo de concentración nazi. En 2010, el disidente chino Liu Xiaobo estaba encarcelado, y por ello su silla, en la que se depositó el premio, fue dejada simbólicamente vacía.

En 1975, el físico y disidente soviético Andréi Sájarov fue representado por su esposa, Elena Bonner. En 1983, el sindicalista polaco Lech Walesa no viajó a Oslo por temor a no poder regresar a su país. Bajo arresto domiciliario, la líder de la oposición birmana Aung San Suu Kyi, que recibió el premio en 1991, fue autorizada por la junta militar gobernante para viajar a Oslo, pero se abstuvo de ir por temor a no poder regresar.

Matemáticas

¿Por qué no hay Nobel para las matemáticas? Los investigadores en la década de 1980 acuñaron una leyenda obstinada: Nobel buscaba vengarse del amante de una de sus propias amantes, el matemático Gösta Mittag-Leffler, aunque nada sostiene esta hipótesis. La explicación más plausible de esta ausencia es doble: en 1895, cuando Nobel escribió su testamento, ya existía en Suecia una recompensa en matemáticas y aparentemente no vio el beneficio de instituir una segunda. Además, a principios del siglo XX, las élites y la opinión pública favorecían las disciplinas aplicadas.

Premios póstumos

Desde 1974, los estatutos de la Fundación Nobel estipulan que no se puede otorgar un premio a título póstumo, a menos que la muerte ocurra después del anuncio del nombre del ganador. Antes de 1974, solo dos figuras ya fallecidas -en los dos casos, ciudadanos suecos- habían sido recompensadas: el diplomático Dag Hammarskjöld (Nobel de la Paz en 1961) y el poeta Erik Axel Karlfeldt (Literatura en 1931). En 2011, después de la concesión del premio de Medicina, la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska se enteró de la muerte de un ganador, el canadiense Ralph Steinman, ocurrida apenas tres días antes. Sin embargo, la institución decidió mantener su nombre en la lista de los premiados.

