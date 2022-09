The Sims 4 es un videojuego de simulación social lanzado allá por 2014. Desde entonces, el título de Electronic Arts (EA) se ha posicionado como uno de los favoritos de los fanáticos del género, como también del público en general. Lo último que se ha sabido del juego no es el estreno de una expansión nueva, sino que EA ha confirmado que la obra se volverá gratuita para todo el mundo a mediados de octubre.

De acuerdo a la web de The Sims 4, los jugadores de todo el mundo podrán descargar el juego sin pago desde el 18 de octubre en las plataformas de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Aunque cabe señalar que The Sims 4 será ‘free-to-play’ solo en su versión básica. Es decir, no incluirá las diferentes expansiones que se han lanzado en los últimos años como el regreso al instituto o la introducción de criaturas fantásticas. Para quienes hayan comprado el juego o lo adquieran hasta el 17 de octubre, se les regalará el kit Oasis de Lujo, que dispone de muebles y otros objetos decorativos.

Por otro lado, con The Sims 4 ‘free-to-play’ no significa que el juego vaya a dejar de actualizarse ni introducir novedades. Todo lo contrario: EA promete nuevo contenido para los próximos meses.

“Con Los Sims 4 convirtiéndose en free to play, nuestro equipo está más dedicado que nunca para desarrollar experiencias nuevas y significativas de Los Sims 4 para nuestros jugadores y continuaremos desarrollando y lanzando packs, kits y Sims Delivery Express en el futuro”, indica la compañía en su página web.

Asimismo, la empresa desarrolladora prepara una transmisión en vivo para el 18 de octubre a las 12:00 m., la que llevará por nombre Behind The Sims Summit. En este evento se revelarán los cambios que traerá consigo The Sims 4 ‘Free to play’.