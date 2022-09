A propósito del lanzamiento global del mando para videojuegos Razer Kishi V2, hemos recopilado los principales controles que ya se encuentran disponibles en celulares iPhone y Android. ¿Cuánto cuestan y qué características incluyen? Te lo contamos.

Antes de empezar recordemos que estos mandos adaptables (también conocidos como gamepads) se han popularizado en los últimos años y empresas como Razer o la misma PlayStation han apostado por ellos.

Asimismo, se trata de dispositivos que se ‘montan’ encima del celular y les dotan de ‘sticks’ de control analógicos, así como una variedad de botones multifunción y otras funciones. ¿Quieres jugar al máximo nivel con tu teléfono? Estos equipos te pueden ayudar a conseguirlo.

A continuación, los gamepads más destacados del mercado:

Razer Kishi V2

Como no podía ser de otra forma, empezamos por el gamepad más reciente del mercado: el Razer Kishi V2. La nueva versión del control acaba de ser lanzada y se resalta por contar con botones multifunción programables y el botón ‘Compartir’, que permite realizar capturas de imágenes fijas o clips de video.

También incluye ‘microswitches’ táctiles totalmente nuevos e inspirados en el mando para consolas Razer Wolverine V3.

Mando adaptable Razer Kishi V2 RAZER / Noelia Murillo

Es compatible con iPhone 13 Series, iPhone 12 Series y generaciones más antiguas: desde iPhone 11 Series, iPhone X, XS, XS Max, XR, iPhone 8 y 8 Plus hasta iPhone 6S y 6S Plus, iPhones SE de 1ª y 2ª generación, pasando por iPhone 7 y 7 Plus.

Este mando ya está disponible por 119,99 euros y se puede adquirir tanto a través de la página web de Razer como en tiendas Razer Stores en mercados seleccionados.

Backbone One

De la mano de Sony tenemos al Backbone One - PlayStation, un controlador portátil con licencia oficial para jugar a juegos de esta consola y diseñado específicamente para iPhone.

Para desarrollar este mando, que se conecta con el dispositivo móvil a través de PS Remote Play, la compañía se ha inspirado en el aspecto del controlador inalámbrico DualSense de la PlayStation 5 (PS5), fabricado en color blanco.

(Foto: PlayStation)

Tal y como ha explicado en un comunicado, para poder utilizarlo solo es necesario tener acceso a internet de banda ancha y una consola PlayStation 4 (PS4) o bien el modelo más nuevo, PS5.

Sony ha indicado que Backbone One también funciona con juegos de la App Store y otros servicios de transmisión de juegos que admiten controladores, como Genshin Impact, Fantasian o Call Of Duty: Mobile.

Backbone One - PlayStation Edition estará disponible desde su lanzamiento, del que aún no se ha concretado fecha, en España, Estados Unidos, México, Canadá, Australia, Suecia, Nueva Zelanda, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Países Bajos. Por el momento se desconoce su precio.

Xiaomi GamePad Elite Edition

El fabricante tecnológico Xiaomi planea lanzar un mando para consola similar a los que se utilizan con PlayStation y Xbox, que permite convertir el smartphone en una consola de videojuegos portátil.

Xiaomi GamePad Elite Edition es un controlador multiplataforma de color blanco que se lanzará a través de su programa de mecenazgo o crowdfunding de la marca, YouPin, según se puede ver en esta página web.

Xiaomi Gamepad Elite Edition. / Xiaomi

El mando cuenta con un motor lineal que ofrece distintos tipos de vibraciones según el nivel de acción de los juegos de carreras, deportes o disparos, así como palancas de mando ALPS y giroscopio InvenSense de seis ejes.

Xiaomi Gamepad Elite Edition está equipado con un chip Nordic Semiconductor y, a nivel de ‘hardware’, presenta un soporte exclusivo para el teléfono móvil, que es de tamaño estándar y ajustable.

El mando cuenta con motor lineal que ofrece distintos tipos de vibraciones según el nivel de acción de los juegos. / Xiaomi

Es compatible con Android 9.0 y versiones posteriores de este sistema operativo y, aquellos usuarios que dispongan de dispositivos de la serie Redmi de Xiaomi podrán acceder a más juegos a través de un código QR.

El equipo está disponible en China desde 329 yuanes (alrededor de los S/. 190 al cambio).

Gamesir X2

Desde el Reino Unido llega el Gamesir X2, de la firma tecnológica Gamesir. Este dispositivo tiene un diseño que se asemeja a una Nintendo Switch, pero sin la pantalla táctil de la consola.

Resalta por un diseño elástico, refrigeración por aire, botones para captura de pantalla, carga vía puerto USB Tipo C, funciones de circulación de aire, etc.

Gamesir X2 es un gamepad para celulares. / Gamesir

En cuanto a los botones físicos que dispone encontramos la clásica cruceta D-Pad por debajo y una matriz de botones A-B X-Y. También tenemos dos joysticks (lado izquierdo y derecho), así como teclas superiores ideal para los juegos de disparos (¿recuerdas los R1 o L1 de PlayStation?)

En cuanto a su precio se puede encontrar en tiendas por internet como Amazon por US$65, mientras que en Perú ronda los S/.300.

Otras opciones

Desde tiendas como Aliexpress o Amazon uno puede encontrar infinidad de gamepad de origen chino u otro, e incluso ya se venden en las tiendas de Lima y todo el Perú. Cada uno tiene sus características, ventajas y desventajas.

Estos equipos pueden ser el Maegoo, Shinecon SC-B04, QUMOX 8bitdo FC30 Zéro 2, ipega PG-9083S, GameSir G4 Pro o GameSir G4s.

Se asemejan en ser controles con compatibilidad con dispositivos Android o iOS, así como de disponer bluetooth, botones físicos (algunos personalizables) y un sistema de vibración.

Finalmente, existen diversas opciones para el público: desde equipos baratos de US$20, hasta los controles avanzados de más de US$100.