El 2 de setiembre se estrena uno de los videojuegos más laureados en la historia de PlayStation. Se trata de The Last of Us Part I, la versión remasterizada del clásico moderno The Last of Us lanzado para la PS3 en 2013. Ahora, el juego llega a la PS5 con mejoras gráficas y ajustes jugables.

Pero, ¿realmente hay una evolución gráfica? El canal español de Youtube El Analista de Bits realizó una comparativa entre las versiones de PS3 (2013), el remaster para PS4 (2014) y el remake para PS5 (2022). Aquí te la dejamos para que saques tus propias conclusiones:

Como se recuerda, este remake recibirá mejoras en las mecánicas de juego, los controles, audio y experiencia de usuario. Además, estará disponible para dos plataformas: PlayStation 5 y PC (versión que llegará después del 2 de setiembre).

Ahora bien, a continuación te contamos cuáles son los cambios y las mejoras del esperado videojuego:

Gráficos mejorados

El estudio Naughty Dog ha utilizado un video para comparar cómo lucirán los gráficos del próximo The Last of Us Part 1 con el videojuego original, que se lanzó en 2013. Asimismo, también se muestra diferentes partes del juego que tienen como protagonistas a Joel y Ellie, las que han sido rediseñadas desde 0, de acuerdo a información publicada por la desarrolladora.

Como se observa, los gráficos y diseños de personajes de The Last of Us Part 1 están alineados a lo ya visto con The Last of Us Part II, la segunda parte de la serie que se lanzó en 2020. Así, vemos a una Ellie y Joel muy parecidos, por no decir exactamente iguales, a sus versiones de TLOU II.

PlayStation ha resaltado el trabajo que se ha hecho en cuanto a iluminación, que ahora ayudará a brindar una experiencia más lúgubre y cercana a la idea original de un mundo post-apocalíptico.

Ellie en The Last of Us Part I. / PlayStation

Por otro lado, según Naughty Dog, las físicas del videojuego se han mejorado con el fin de hacerlas más realistas. Además, se indicó que las balas u otros objetos podrán modificar o destrozar los escenarios.

Jugabilidad adaptada a tiempos modernos

The Last of Us estrenó en 2013 para la PlayStation 3 y desde entonces han pasado casi 10 años, tiempo en el que los desarrolladores han mejorado las físicas de los objetos, personajes y enemigos. Todo ello con un solo objetivo: hacer más realista, fluido y divertido el gameplay.

Así, The Last os Us Part I ha introducido ajustes para adaptar la jugabilidad del juego a tiempos modernos. PlayStation informó que la inteligencia artificial de los enemigos y aliados ha sido mejorada para que sus reacciones sean más naturales.

Joel y Ellie en The Last of Us Part I. / PlayStation

The Last of Us Parte 1 tendrá un nuevo remake para consola next-gen y próximamente en PC. (Foto: Naughty Dog)

En cuanto a nivel jugable, el juego llegará con modo de muerte permanente (permadeath), en el que los jugadores deberán evitar morir, pues de hacerlo se acaba la aventura. A su vez, habrá nuevos trajes para Ellie y Joe.

También se confirmó que el título correrá en modos 4K nativos a 30 fotogramas por segundo (FPS) o en 4K dinámicos a 60 FPS.

DualSense y el SSD de la PS5

The Last of Us Part I sacará provecho de las tecnologías del control DualSense de PS5. En otra palabras, gracias a la vibración sentiremos las pisadas a través de la nieve, así como los pasos que damos por los edificios abandonados o encima de las hojas. Los gatillos adaptativos, por su parte, ofrecerán resistencia dependiendo de las armas.

Joel en The Last of Us Part I. / PlayStation

Como no podía ser de otra forma, el SSD de alta velocidad de la PS5 permitirá que las pantallas de carga sean muy cortas. Si quieres sacar algún trofeo, gracias a esto podrás entrar y salir de los capítulos del juego sin esperar.