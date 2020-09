Tras 11 años de haber sido lanzado, el popular videojuego Left 4 Dead 2 recibe una actualización. Se trata de The Last Stand, un contenido descargable (DLC) que no tendrá costo y que ya está disponible. En el caso de que no cuentes con el título, no te preocupes, ya que será gratuito desde el jueves 24 al lunes 28.

A su vez, The Last Stand es un DLC desarrollado por la comunidad, aunque cuenta con el aval oficial de Valve. A su vez, esta actualización incluye 30 logros en Steam, cuatro mapas del modo búsqueda, nuevas armas para los jugadores, 26 mapas para el modo supervivencia y una campaña llamada The Lighthouse.

Como se recuerda, Left 4 Dead 2 es un videojuego multijugador / cooperativo lanzado en 2009 para PC (a través de Steam) y nos presenta a Coach, Ellis, Nick y Rochelle, un grupo de sobrevivientes a un apocalipsis zombie. Nuestra misión será la de escapar de las hordas y subsistir.

Descargar gratis Left 4 Dead 2 en PC

Si estás interesado en probar de manera gratuita Left 4 Dead 2: The Last Stand, debes ingresar a la tienda Steam y buscar el videojuego [haz clic aquí para ir directamente]. Una vez allí, deberás buscar la opción Jugar a Left 4 Dead 2, la cual se ubica por debajo de las imágenes del juego.

Cómo crear cuenta en Steam gratis

En el caso de que no tengas una cuenta en Steam, puedes crearte una en este enlace, hacerlo es gratuito.

Por otro lado, el videojuego se vende a un precio regular de S/. 22, pero por el momento se encuentra en oferta a S/. 4,40.

El desarrollo de The Last Stand tomó 11 meses y reunió a más de 30 usuarios de la comunidad y parte del equipo de Valve.

