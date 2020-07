Marvel’s Avengers, el próximo videojuego basado en el popular cómic de Los Vengadores, se podrá jugar un mes antes de su lanzamiento, el cual está fijado para el 4 de setiembre próximo. ¿Cómo? Gracias a la beta abierta que lanzará Crystal Dynamics, el desarrollador, para las plataformas de PS4, PC y Xbox One.

De esta forma, el público podrá conocer de primera mano sobre los modos de juego, tanto individuales como cooperativos. Como se sabe, Marvel’s Avengers será un videojuego en el que podremos jugar con nuestros amigos, controlando cada uno a un superhéroe.

Por el momento se sabe que Marvel’s Avengers será un título en tercera persona y que nos permitirá ponernos en los pies de uno de los cinco vengadores iniciales: Hulk, Capitán América, Iron Man, Viuda Negra o Thor. A su vez, Marvel’s Avengers contará con una historia completamente nueva.

En ese sentido, a continuación te dejamos las fechas en las que se abrirán las betas abierta del videojuego Marvel’s Avengers:

Usuarios de PlayStation 4 que reservaron el juego: 7 al 9 de agosto.

Todos los usuarios de PlayStation 4: 14 al 16 de agosto.

Usuarios de Xbox One y PC que reservaron el videojuego: 14 al 16 de agosto.

Todos los usuarios de PS4, Xbox One y PC: 21 al 23 de agosto.

Pero, ¿qué incluirá esta beta de Marvel’s Avengers? Crystal Dynamics adelantó que los usuarios podrán jugar la secuencia del Golden Gate del A-Day, batalla versus Supervisor, misiones de héroe y las War Zones. En todos estos apartados podremos jugar con los clásicos personajes de Capitán América, Iron Man o Thor.

“Hemos diseñado la beta de Marvel’s Avengers para que te hagas una idea de la experiencia de juego completa: contenido para un jugador de la campaña original, misiones War Zone cooperativas, progreso de los héroes y el mundo, y mucho más”, aseguró el estudio.

Marvel's Avengers se estrena para PS4, Xbox One y PC el próximo 4 de setiembre. (Difusión)

Como mencionamos, el videojuego incluirá una nueva historia. Es decir, no contará lo visto en las películas de The Avengers, las cuales pertenecen al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Asimismo, Marvel’s Avengers no contará con la participación de los actores reales de las pasadas Avengers: Infinity War o Avengers: Endgame, tales como Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor) o Chris Evans (Capitán América).

Por otra parte, el videojuego también llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X, las consolas de nueva generación, en una fecha aún por confirmar, pero con cambios significativos en la calidad gráfica. A finales de junio, Gary Snethen, director de tecnología de Crystal Dynamics, afirmó que gracias a la tecnología de la PS5 podrán “aumentar la resolución de textura, impulsar un mayor nivel de detalle más lejos del reproductor, mejorar nuestra oclusión ambiental y mejorar nuestro filtrado anisotrópico”.

Marvel’s Avengers saldrá a la venta el próximo 4 de setiembre para PS4, Xbox One, PC y Google Stadia.

DATO:

Marvel’s Avengers se puede pre comprar en tiendas especializadas a un precio de S/. 49,90 con un precio final de S/. 239,90. Mientras que en PC, a través de Steam, se puede adquirir a S/. 199,90.

