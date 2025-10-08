Dos jaguares pasean juntos, se trata de un macho y una hembra, en época de apareamiento. El macho pasa junto a la cámara, mientras la hembra se detiene, observa al objeto y continúa su camino. Otra cámara, a diez metros del primer punto los vuelve a captar. Esta vez, la hembra está recostada, el macho se acerca y se acuesta cerca de ella. Las cámaras captaron el ritual del amor del felino más grande de América.

“¡Fue impresionante! Eran dos jaguares jugando, apareándose, quedamos impactados. Era la primera vez que nosotros, los castañeros, veíamos a jaguares”, dijo a Mongabay Latam Miguel Zamalloa, presidente de la organización Recolectores Orgánicos de Nuez Amazónica de Perú (Ronap). “En los 22 años que trabajamos en el lugar no habíamos visto a jaguares, sabíamos que existían por las huellas que dejaban, pero no los habíamos visto hasta ahora”, agrega.

Desde hace diez meses, los castañeros de RONAP trabajan junto con el equipo de investigadores de World Wildlife Fund (WWF Perú) en el registro y monitoreo de especies dentro de sus 41 000 hectáreas de concesiones de castañas en la Reserva Nacional Tambopata y el distrito de Tahuamanu, en Madre de Dios, en el sur amazónico de Perú.

WWF Perú instaló 60 cámaras trampa dentro de las concesiones para analizar qué tan sostenible es la actividad económica de recolección de castañas. “La recopilación de datos nos permite ver la diversidad de fauna que existe en el área y nos ayuda en la toma de decisiones para generar acciones de sensibilización y educación”, explicó Karina Salas, gerente del Paisaje Amazonía Sur de WWF Perú.

Las cámaras también registraron otras especies: sachavacas, osos hormigueros, monos, pumas, venados, perros de monte, añujes, picudos y paujiles, demostrando que el bosque se encuentra en buen estado de conservación por la labor de los castañeros. Estos no permiten el ingreso de actividades extractivas perjudiciales para el ambiente. “Estos hallazgos reflejan toda esta riqueza de biodiversidad que habitan en estos bosques y que refuerzan esta importancia de conservarlos y seguirlos aprovechando sosteniblemente”, enfatiza Salas.

WWF instaló 60 cámaras trampa en las concesiones de castaña de RONAP, en la región Madre de Dios, Amazonía peruana. Foto: cortesía WWF

Aliados de la conservación

La especialista forestal Karina Salas señaló que el bosque que cuidan los castañeros de RONAP tiene un 95 % de conservación. “Hay una buena gestión de los bosques y eso queda demostrado con la presencia de las especies en el bosque de castañas”, dijo.

La labor de los castañeros inicia a finales de diciembre y termina en marzo del siguiente año. Los 48 socios de RONAP realizan la recolección de las castañas con ayuda de sus familias. Luego acopian todos sus productos en un solo lote, que la organización exporta a Estados Unidos o Francia.

“Por temporada podemos recolectar 10 000 toneladas de castaña entre todos”, precisó el presidente de Ronap. Zamalloa explicó que las concesiones de castañas no se encuentran todas juntas, sino que han sido dadas por el Gobierno Regional de Madre de Dios en diversas partes de la Reserva Nacional Tambopata y al margen derecho e izquierdo de la carretera, en el distrito de Tahuamanu.

Las cámaras trampa ha registrado diversas especies de mamíferos, entre ellos monos y sachavacas. Fotos: cortesía WWF

RONAP trabaja en 41 000 hectáreas de bosque primario de castañas. Cada castañero debe tener entre 700 a 800 hectáreas de bosque de castaña que aprovecha anualmente. Y con el proyecto de las cámaras trampa ahora también se dedican a recopilar la información de las cámaras.

“El proyecto de las cámaras trampa ha demostrado que nuestro trabajo de aprovechamiento de las castañas es sostenible con el medio ambiente, ya que no deforestamos para obtener los frutos de las palmeras, sino lo contrario, nos encargamos de recoger las castañas dando equilibrio al bosques”, señaló el presidente de RONAP.

La organización también se encarga de la defensa del territorio de las concesiones de castaña. Actualmente, las principales amenazas son los incendios forestales, taladores ilegales y la expansión de monocultivos, como el maíz y la papaya.

Durante diez meses, las cámaras trampa han registrado las más diversas especies en los bosques de castañas de RONAP, como venados y osos hormigueros. Foto: cortesía WWF

“Otra de las recientes amenazas es el cambio climático porque ya no podemos calcular la producción de castañas que tendremos anualmente”, advirtió Zamalloa. El castañero explicó que las sequías en la Amazonía han afectado la producción de frutos.

Datos para la ciencia

Las imágenes de los dos jaguares que se captaron en la concesión de castañas de RONAP ahora son parte de la base de datos del Proyecto Jaguar que trabaja WWF desde hace diez años. Además, los datos recopilados sirven para alimentar la información sobre el departamento de Madre de Dios, una zona impactada por la minería ilegal y que concentra el 15 % de la Amazonía peruana.

Los castañeros colaboran activamente con el proyecto. Aprendieron a instalar y desinstalar las cámaras trampa, extraer la información de los discos duros y analizar e interpretar los datos. “El monitoreo participativo permite que ellos se interesen más por temas de conservación que a futuro les servirá para ampliar otras fuentes de ingreso a la recolección de las castañas”, señaló Salas.

Zamalloa es de la misma idea, dice que están ampliando sus conocimientos como asociación para luego incidir en otros trabajos de conservación que les permitirá trabajar de maneras adecuadas y útiles en el bosque. RONAP espera ejecutar otro proyecto de monitoreo de aves dentro de sus concesiones con la finalidad de identificar las especies que existen.

La asociación de castañeros RONAP tiene 48 socios que trabajan en 41 000 hectáreas de bosques de castaña en la región de Madre de Dios, Amazonía de Perú. Foto: cortesía WWF

“Nuestra visión es que la población entienda que no solo es un bosque de castaña, sino que también existen especies importantes para el equilibrio ecológico. Las cámaras trampa nos han permitido ver que hay gran variedad de especies que creíamos que no existían. Ahora tenemos una visión más integral de qué es un bosque y queremos que los demás también lo sepan y entiendan”, afirmó Zamalloa.

Imagen principal: un oso hormiguero, captado por una cámara trampa en un bosques de castaña, en la región de Madre de Dios, Amazonía de Perú. Foto: cortesía WWF

