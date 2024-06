Horas después de haber solucionado una caída global, el servicio de inteligencia artificial generativa ChatGPT ha vuelto a mostrar problemas para responder las solicitudes de los usuarios.

El chatbot de OpenAI comenzó a tener problemas hoy a las 0:21 a.m. hora del Pacífico (2:21 a.m. hora peruana) del 4 de junio, con la página web de la compañía asegurando que estaba trabajando en resolver el problema, con una solución siendo aplicada a las 4:45 a.m. hora del Pacífico (6:45 a.m. hora peruana).

Sin embargo, los problemas volvieron a horas después y el servicio de inteligencia artificial se encuentra inutilizable para millones de usuarios alrededor del globo.

El Comercio pudo comprobar los problemas con el ‘chatbot’ de OpenAI y cualquier pedido de información al programa recibe como respuesta el mensaje “Estamos experimentando una demanda excepcionalmente alta. Vuelva a intentarlo más tarde.”

"Estamos experimentando una demanda excepcionalmente alta. Vuelva a intentarlo más tarde", el mensaje que reciben algunos usuarios al intentar usar ChatGPT. / OpenAI

Por el momento, lo único que OpenAI ha indicado sobre el tema es un mensaje publicado a las 7:33 a.m. hora del Pacífico (9:33 a.m. hora local) donde indica que están investigando el asunto.

Actualización

OpenAI indicó que ha solucionado el problema que aquejaba a su servicio ChatGPT y pruebas por parte del diario para utilizar el ‘chatbot’ corroboran la situación. La empresa dejó en su página web el siguiente mensaje sin explicar las razones de la caída.

“Hemos experimentado una interrupción importante que ha afectado a todos los usuarios de todos los planes de ChatGPT. El impacto incluyó todos los servicios relacionados con ChatGPT. El impacto no incluyó platform.openai.com o la API. Este incidente comenzó el 4 de junio a las 2:15p GMT y se resolvió el 4 de junio a las 5:01p GMT.”