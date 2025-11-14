Se busca incorporar la inteligencia artificial al navegador. (Foto: Archivo)
Mozilla trabaja en una ‘Ventana de IA’ para chatear con la IA mientras se navega en Firefox
está trabajando en una nueva función para Firefox que ha llamado ‘IA Window’ (Ventana de IA), que abre un espacio para que el usuario pueda conversar con el asistente de mientras navega.

‘IA Window’ es una herramienta en desarrollo con la que Mozilla busca incorporar la inteligencia artificial, pero de una forma en la que “se apoye la elección del usuario y se mantenga un internet abierto y accesible para todos”, explica en su blog.

MIRA: Mal paso: primer robot humanoide ruso se cae en su presentación y genera dudas

Cuando esté disponible, se ofrecerá como una experiencia opcional que se situará entre la navegación estándar con Firefox y la navegación privada, en la que los usuarios podrán conversar una IA bajo sus propios términos.

Mozilla asegura que este espacio seguirá el enfoque de la compañía en la implementación de la IA: el usuario nunca estará limitado a un ecosistema concreto y no se verá forzado a integrar esta experiencia en su navegador. El objetivo es que pueda decidir si quiere usar, y en caso de hacerlo, cómo y cuándo.

Al estar en pruebas, Mozilla quiere conocer la experiencia de los usuarios con ‘AI Windows’, por lo que permite acceder a esta función mediante lista de espera.

