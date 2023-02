Samsung presentó la serie Galaxy S23, tres celulares con mayor nivel de procesamiento y la novedad de uso de redes de pesca desechadas, barriles de agua y botellas PET transformados para estar en 12 piezas de los móviles (6 más que en la serie S22). En una entrevista con El Comercio, Inhee Chung, vicepresidenta del Centro de Sustentabilidad Corporativa en Samsung Electronics, aseguró que el S Pen y el equipo móvil hechos de materiales sustentables son parte de la estrategia de la marca hacia el 2030 para reducir los desechos desperdiciados en el mundo y convertirlos en recursos, una meta que debe ser trabajada en equipo, incluso si hay que unir fuerzas en conjunto con las compañías de la competencia.

Respecto a la serie S23, se espera que más de 15 toneladas de redes de pesca lleguen a los océanos a fines de 2023. En suma, los materiales reciclados que se usaron por dentro y por fuera de los S23, S23+ y el S23 Ultra componen el vidrio, aluminio (de pre-consumo) y plástico que están en las cámaras traseras, las teclas, el S Pen, la decoración de la antena 5G, la carcasa frontal del móvil, la caja de presentación del celular, entre otros. Además, el vidrio Corning Gorila Glass Victus 2 (pantalla) contiene una media del 22% de material reciclado de desechos inservibles de la fabricación de productos, también llamados de pre-consumo.

¿Por qué los celulares Galaxy hechos con materiales de pre-consumo deberían ser una cuestión de importancia para sus usuarios?

Especialmente la generación Z (nacidos entre 1996 y 2012) son consumidores muy conscientes, pues les gustaría utilizar productos que provengan de materiales de origen sostenible. Desde la perspectiva del consumidor de hoy, tener algo reciclado es una moda exitosa. Otra parte importante tiene que ver con la disponibilidad de materiales, pues usamos cada vez más material reciclado para hacer nuestros productos. Queremos impulsar que los plásticos desechados dejen de serlo, porque alguna vez fueron un desecho y ahora es un recurso cuya circularidad en el mercado es posible.

Materiales de pre-consumo en exhibición en la tienda de Samsung en el centro de la ciudad de San Francisco, en California.

¿Es el objetivo que todos los teléfonos Samsung sean fabricados completamente de material reciclado en el futuro?

“Completamente” es probable que no sea fácil. Tratamos de lograr que solo algunas de las piezas contengan plástico reciclado, pero no todo es de este material, pues los celulares también tienen más metal y minerales, como cobalto y litio en las baterías. Todavía no hemos terminado con ello, pero es algo en lo que estamos trabajando. Algo que no mencioné en la conferencia es que Samsung tiene un laboratorio de economía circular (I+D: investigación y desarrollo) que establecimos a nivel corporativo para estudiar materiales sostenibles y colocarlos en los celulares.

Sabemos que la meta de Samsung para el 2030 es cero emisiones de carbono y usar mayor energía renovable para 2025, como muchas otras empresas. Sin embargo, la meta es muy difícil, entendiendo que cada vez se crean más dispositivos con mucho más consumo que antes. ¿Qué tan importante es este reto para ustedes?

A nivel corporativo, queremos tener cero emisiones de carbono neto para 2050 y, a nivel de división, disminuir las emisiones en semiconductores y otros productos de Samsung para el 2030. Es relativamente más fácil la segunda meta, porque no usamos tanta energía durante la producción. Pero el punto es que, durante la fase de uso del producto electrónico, este se tiene que enchufar a la corriente. Entonces, para eso, nos concentramos en mejorar la eficiencia energética (EF) de nuestros dispositivos: 30% de EF mejorada en comparación con los niveles de 2019.

Galaxy S23 Ultra en exhibición. El celular es parte de la serie S23, que Samsung presentó la semana pasada en San Francisco, California.

¿Considera que están adelantados en temas de sustentabilidad en relación con otras corporaciones que también fabrican celulares?

En realidad, la sustentabilidad no se trata de competencia. Cada vez, me doy cuenta de que se trata de un trabajo conjunto. Por ejemplo, nos suscribimos a una iniciativa global para la descarbonización del uso de dispositivos conectados. Lo lanzamos durante la COP 27 y, en el mismo acuerdo, se encuentra Google, EMS, Amazon, Comcast, etc.

Sí, pero hablando de compañías que también fabrican móviles, como Apple.

Apple, claro. Pues creo que hay momentos donde todos pueden trabajar juntos, especialmente en temas de baterías de desecho. Porque los desechos electrónicos se consideran tóxicos, por lo que el movimiento transfronterizo de estos todavía es un desafío. Entonces, trabajaremos con Apple, por ejemplo, para asegurarnos de que existan políticas en las que podamos transportar las baterías de desecho para que puedan reciclarlas y obtener materiales con mayor valor. Hay muchas cosas en que puede haber competencia, pero en temas de sustentabilidad, entre nosotros el foco es la colaboración.