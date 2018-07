En el 2013 Motorola era parte de Google y como parte de ese periodo apareció una de las propuestas más revolucionarias en el mundo de los smartphones de los últimos años: la creación de la gama media. Motorola lanzó el Moto G, un dispositivo con características que los teléfonos inteligentes modernos tenían el año anterior, a un precio menor.



Esto impulsó a otros fabricantes a jugarle más sus fichas hacia esta gama, que es la que finalmente tiene mayor preferencia entre los usuarios. Hemos visto en estos años muchas propuestas –unas más interesantes que otras- y aunque Motorola siguió en la brega, el resto de marcas fue ganando espacio. Desde el año pasado, la empresa de la M reajustó su oferta: varió las opciones de smartphones en esta gama, mejoró aquellos aspectos en los que se estaba quedando atrás e identificó en los que tenía la delantera, y siguió trabajando en ellos.









Este año, Motorola ha querido retomar la vanguardia en este tema. Lanza su nueva familia G (el Moto G6 y el Moto G6 Plus), dotándola de nuevas características que vuelven a hacer de los smartphones de la marca un objeto de deseo. Durante los últimos días estuve probando el Moto G6 Plus, la apuesta fuerte para el 2018. Esta propuesta renovada es una alternativa muy interesante que pondrá mucha emoción a la competencia en esta gama.

Antes de empezar con el análisis de uso del Moto G6 Plus, debemos repasar cuáles son las características que trae el smartphone de Motorola:



Dimensiones: 160 mm x 75,5 mm x 8 mm. Peso 167 g.

Pantalla: IPS LCD, 5,9” (98,8 cm2) Resolución 1080 x 2160 pixels, ratio 18:9.

Procesador: Snapdragon 630, CPU octa-core 2, 2 GHz Cortex-A53; GPU Adreno 508.

Memoria: 4 GB RAM.

Almacenamiento: 64 GB (expandible hasta 256 GB vía micro SD).

Cámara principal: sensor dual, uno de 12 MP y f/1.7, dual pixel; la otra de 5 MP, f/2.2 y sensor de profundidad. Flash LED dual de tono dual. Video hasta 2160p a 30 fps.

Cámara secundaria: sensor de 8 MP, de f/2.2 con flash LED. Video hasta 1080p@30fps.

Batería: 3.200 mAh, cargador con tecnología Turbo Charge 15W.

Otros: conector 3,5 mm para auriculares, Dolby Audio, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Radio FM, conector USB 2.0, tipo-C, sensor de huellas, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula.

DISEÑO



Este Moto G6 Plus afinado mucho su diseño en comparación con el Moto G5s Plus del año pasado (en el que debutaron con las cámaras dobles). Es un smartphone grande, en el que el metal y el cristal son los protagonistas. Tiene las esquinas redondeadas, con la pantalla plana y la parte trasera con curvatura para brindarle mayor ergonomía. Ya no solo por características, sino desde lo visual el dispositivo tiene un aire Premium.

El diseño es muy simple: en el frente ningún botón. Arriba la cámara frontal, el parlante y el flash LED; y el lector de huellas en la parte inferior, mucho más horizontal que como aparecía en el smartphone del año pasado y ahora con el nombre “Motorola” completo sobre él. No solo funciona como sensor de huellas sino también como botón para la interfaz. Mantiene la forma alargada para ser más cómodo a la mano. Bordes cada vez menores.

Sobre la derecha tiene los controles de volumen y el botón de encendido y apagado, que cuenta con una pequeña muesca para diferenciarla de las otras. A la izquierda no hay nada; arriba está uno de los micrófonos y la ranura para la nano SIM y la micro SD; mientras que en la parte inferior de este smartphone está el conector Jack 3,5 mm y el puerto USB tipo –C. En la parte posterior, la doble cámara en un círculo central y debajo el doble flash (a primera vista parece una carita) y debajo la marca distintiva de Motorola.

Sin embargo, encontré un aspecto que podría ser el menos favorable en cuanto al diseño. Como ya sucede en modelos anteriores, el lugar donde están las cámaras traseras sobresale varios milímetros del cuerpo del resto del smartphone. Ya sabemos que este inconveniente se puede solucionar con una carcasa y este Moto G6 Plus trae una de goma transparente. Aunque le brinda un poco más de estabilidad al apoyarse sobre una superficie plana, no termina por proteger completamente la zona de las cámaras y el borde es el que termina más afectado. Entonces, el usuario se ve en la necesidad de conseguir una carcasa de todas maneras.

Uno de los problemas (para mí) en el diseño del #MotoG6 Plus es que las cámaras traseras sobresalen del cuerpo del móvil. La carcasa de goma incluida no es suficiente. El borde de la zona en cuestión se puede dañar fácilmente. pic.twitter.com/6dfgxprAfO — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 30 de julio de 2018

DESEMPEÑO



Esta vez, la configuración del Moto G6 Plus vuelve a ofrecer un buen rendimiento. Si a esto se le suma la versión de Android 8 casi puro (solo con una leve personalización sobre la que detallaré luego), tenemos un desempeño muy bueno, algo a lo que Motorola ya nos tiene acostumbrados desde hace un tiempo. Este smartphone es fluido entre aplicaciones y bien en la multitarea. Va bien en los juegos, en el streaming de audio y de videos.

El Moto G6 Plus viene con resistencia a las salpicaduras, pero no a sumergirse en agua. Tiene un sistema de reconocimiento facial que funciona bien y a una velocidad interesante, salvo que es necesario pulsar el botón para despertar al teléfono para poder usarlo.

En cuanto a la pantalla, el Moto G6 Plus ofrece colores vivos, buen brillo y responde de manera muy adecuada bajo la luz del día. Sin embargo, por momentos algunas complicadas condiciones de luz pueden hacer que el usuario busque mayor brillo, pero el smartphone ya no da más.

En cuanto al audio, este dispositivo aprovecha el parlante que está ubicado en la parte frontal y superior del equipo. El sonido es claro y muy alto, pero además este smartphone cuenta con la aplicación de Dolby Audio, que permite ajustar la ecualización de acuerdo a lo que se esté realizando: escuchando música, jugando, viendo películas, etc.



El audio del #MotoG6 Plus va bien. Aunque usa solo el parlante de la parte frontal, cuenta con la app de @dolby audio para mejorar el sonido, de acuerdo a lo que se esté haciendo. pic.twitter.com/YGbx3itWWM — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 30 de julio de 2018

Unas líneas antes mencionábamos la poca personalización que ofrecía Motorola en este Moto G6 Plus. Y es que la experiencia de Android es casi pura. Solo trae una aplicación (Moto) que ofrece al usuario ayuda con sugerencias para mejorar la optimización del almacenamiento interno y la duración de la batería; y la activación de funciones específicas para que el uso del smartphone sea mejor. En este aspecto, la única cosa a la que no le encontré mucho sentido es el Moto Voz (que se encuentra en modo Beta). Se trata de un asistente en el móvil que atiende a ordenes por voz. Más o menos un Google Assistant.

La app Moto del #MotoG6 plus también ofrece recomendaciones para mejorar el uso del equipo y algunas funciones específicas. La diferencia con el #MotoE5Plus es que hay más opciones. pic.twitter.com/7w1QQnXVq3 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 31 de julio de 2018

CÁMARAS



Desde la generación del año pasado –en particular con lo que ofreció el G5s Plus- la calidad ofrecida por las cámaras de los Motorola ha mejorado bastante. Ese había sido su punto débil, pero han empezado a recuperarse en ese aspecto. En este caso, el Moto G6 Plus apuesta por la doble cámara trasera y la cámara simple frontal. A continuación, te contaré qué me pareció el desempeño de estas.

La reseña del #MotoG6Plus está lista y sale en breve. Pero hoy estuve de paso por un centro comercial y tomé algunas fotos. Me cuentan qué les parecen. pic.twitter.com/9frsN42MO3 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 28 de julio de 2018

La cámara principal de este smartphone tiene dos sensores: uno de 12 megapíxeles y otro de 5 megapíxeles. Este último es el encargado de los principales atractivos de este nuevo equipo de Motorola: brinda la profundidad en el modo retrato. Mientras el sensor principal tiene una apertura focal de 1,7, el segundo tiene la tiene de 2,2. Su doble flash LED también es de tono dual.

La reseña del #MotoG6Plus está lista y sale en breve. Pero hoy estuve de paso por un centro comercial y tomé algunas fotos. Me cuentan qué les parecen. pic.twitter.com/CGTBbri9Cu — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 28 de julio de 2018

Puedo decir que el desempeño de las cámaras principales del Moto G6 Plus demuestra el avance en este apartado que va teniendo la marca. Pese al horrible cielo de Lima en invierno, se puede ver que las cámaras del smartphone tratan de aprovechar al máximo la iluminación, brindan un buen nivel de detalle y, sobre todo, cuentan con la ayuda del HDR automático. Como es lógico, cuando hay menos luz los resultados no son tan buenos y aparece el ruido en las imágenes. Hay en el mercado otros equipos de la misma gama que ya pudieron solucionar (y muy bien) estas complicaciones. En esta galería podrás ver más fotos.







Este dispositivo trae una de las funciones que se ha convertido en una moda: el modo retrato. El Moto G6 Plus te permite determinar el nivel de desenfoque que tendrá la imagen antes y después de haber hecho la captura. Los resultados creo que dejarán satisfechos, sobre todo, a los aficionados a esta marca de smartphones.

Y para que quede más clara la comparación, así es la interfaz de la app nativa de cámara del #MotoG6 Plus pic.twitter.com/MbsEVZTyIF — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 29 de julio de 2018

La aplicación nativa de la cámara del Moto G6 Plus trae varias funciones, además de la función automática para fotos y video. Ahora tiene selección de colores, herramienta de recorte, panorámica, escáner de textos, lector de QR, filtros faciales y la posibilidad de hacer transmisiones a YouTube de manera directa, entre otros. Puede grabar videos hasta en 4K a 30 cuadros por segundo y su estabilización es competente. Sin embargo, es posible que se puedan detectar algunas fallas en las grabaciones de video. Por ejemplo, sin las condiciones de iluminación cambian durante la grabación, puede pasar que las cámaras pierdan el enfoque y la toma final no quede bien. En el caso de la cámara frontal de este smartphone, de 8 megapíxeles con 2.2 de apertura focal, sus resultados son correctos.







BATERÍA



En este apartado el Moto G6 Plus ha respondido bien. Este smartphone con una batería de 3.200 mAh que en las diferentes pruebas ha respondido muy bien. En uso extremo ha logrado durar hasta más de un día, y cuando lo he tenido en un uso de moderado a bajo la batería la he podido extender casi hasta el día y medio. En promedio, me ha brindado entre 5 y 6 horas de pantalla.

El dispositivo cuenta con un cargador de pared compatible con la tecnología Turbo Charge. El fabricante ofrece cargar 20% de la batería en solo 15 minutos. En mis pruebas no solo sucedió eso: en media hora tienes 50% de autonomía con este smartphone. No tiene carga inalámbrica.

CONCLUSIÓN



Luego de varias semanas probando el Moto G6 Plus puedo decir que se trata de una buena actualización de la ya conocida familia G de Motorola. Es una propuesta con la cual la marca busca diferenciarse nuevamente de la competencia y para ello apela a una gran mejora del diseño, a mantener la simplicidad de uso, pero con algunas funciones repotenciadas. Aunque le puede seguir pareciendo a muchos un smartphone voluminoso, se trata de un dispositivo llamativo y al que se le puede sacar mucha utilidad. Es una gran alternativa, sobre todo para los aficionados a Motorola.