10 Years Challenge: ¿cómo desactivar el reconocimiento facial de Facebook?

El #10YearsChallenge ha causado furor en Facebook e Instragam, pero también ha creado preocupación por los posibles usos que se le estén dando a las fotografías que la gente está compartiendo.



Algunos expertos afirman que este reto en el que una persona publica una foto de hace 10 años junto a otra de 2019, podría servir para que estas plataformas "entrenen" sus herramientas de reconocimiento facial.

Facebook ha negado que sean ellos los creadores del #10YearsChallenge y afirman que "no ganan nada" con este desafío.



--- Por si las moscas... ---

►10 Year Challenge: ¿qué hay detrás del nuevo reto viral de Facebook?

►10 Year Challenge: Facebook descarta tener alguna relación con el reto viral



Facebook afirma que utiliza la tecnología de reconocimiento facial para lograr cosas como: permitir etiquetar a personas en las fotos; brindar protección contra personas que usen tu foto como su foto de perfil; ayudar a personas con problemas de visión, ya que les indica quién aparece en la foto; y avisarte cuando apareces en una foto o video en el que no estás etiquetado.



Eso es lo que nos dicen. Sin embargo, los expertos en seguridad informática advierten que para un usuario es muy difícil saber si el reconocimiento facial también se está utilizando para otros fines, como por ejemplo: enviar publicidad dirigida o venderle información a compañías privadas o agencias del gobierno.

Los expertos recomiendan ser cautos con el uso de las tecnologías de reconocimiento facial. (Foto: Getty)

Si te preocupa tu privacidad, te contamos cómo desactivar la opción de reconocimiento facial en Facebook:



1. Ve a Configuración, en el pequeño triángulo de la barra azul en la esquina superior derecha de tu perfil de Facebook

2. Haz clic en Reconocimiento facial, que verás en la barra de la izquierda

3. Selecciona la opción Editar

4. Ante la pregunta ¿Quieres que Facebook pueda reconocerte en fotos y videos?, selecciona No.



En cuanto a Instagram, compañía de la que Facebook es propietaria, la red social incluye en su Centro de Ayuda este mensaje:



"¿La pestaña "Rostros" usa el reconocimiento facial?



No, la pestaña "Rostros" no usa el reconocimiento facial. Usa un software de detección facial para discernir cuándo en una foto hay rostros u otros objetos o paisajes".

Síguenos en Twitter...