Desde su llegada al Perú, los monederos virtuales han revolucionado los medios de pago en diversos sectores, superando los 100 millones de operaciones mensuales en 2024. Por ello, con el objetivo de que las billeteras digitales en el país jueguen un papel fundamental más seguro, Yape anunció una buena noticia para sus miles de usuarios: la activación de la biometría digital. Esto permitirá que los clientes puedan ingresar a la aplicación de manera más segura y rápida, reduciendo el riesgo de futuros fraudes o estafas con esta nueva actualización. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER A YAPE DE MANERA SEGURA Y RÁPIDA?

A través de sus plataformas oficiales, Yape anunció que con su nueva actualización permitirá a sus más de 18 millones de usuarios acceder a la aplicativo por medio del reconocimiento facial o huella digital. Para acceder a esta nueva función, el usuario debe iniciar sesión y seleccionar las opciones correspondientes ubicadas en la parte inferior izquierda. Tras ello, se debe aceptar los ‘Términos y Condiciones’ y ‘Actívala ahora’. La billetera digital te solicitará ingresar una clave de seis dígitos o la captura del rostro, por lo que se recibirá un código de validación en el celular. Esto permitirá entrar a la cuenta de manera rápida y eficaz. No obstante, para desactivar esta función se debe seguir estos sencillos pasos:

Accede al menú principal (≡) y entra en “Ajustes”.

Selecciona la opción “Biometría digital”.

Confirma la desactivación siguiendo las instrucciones en pantalla.

¿CÓMO FUNCIONA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD DE YAPE PARA EVITAR ESTAFAS?

Con el objetivo de que los usuarios utilicen el aplicativo de manera segura, Yape ha anunciado que actualizó el diseño de su confirmación, por lo que presentó su nueva herramienta: el código de seguridad, que busca comprobar que los yapeos sean verdaderos y, así, las personas no caigan en algún fraude que perjudique su situación económica.

Al respecto, para que aparezca este pin, el usuario tendrá que realizar un envío a otro, en la cual se generará un código de seguridad de tres dígitos y, a su vez, el destinatario podrá visualizarlo en el detalle del movimiento. Es importante mencionar que, solo está disponible para los yapeos entre personas naturales y el código de seguridad tanto del remitente como del receptor debe coincidir, de esta manera el destinatario podrá confirmar la autenticidad del envío realizado.