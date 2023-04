El popular streamer AuronPlay ha revelado cuánto gana con un solo video en YouTube. La ahora estrella de Twitch mostró los ingresos de uno de sus últimos videos en su canal secundario. ¿El monto? Casi seis mil euros con un video de poco más de 50 minutos.

Debido a su llegada a Twitch, muchos usuarios se preguntaban si seguiría haciendo videos para su canal principal de YouTube. Si bien AuronPlay sigue subiendo contenido para su canal secundario, prácticamente ya no crea videos para la plataforma que lo lanzo al estrellato de Internet.

“Realmente, nunca me he ido de YouTube. Yo sigo teniendo un canal secundario con el cual podría vivir muy bien, la verdad. Realmente, YouTube, no lo he abandonado nunca. Abandoné un canal, pero yo sigo teniendo mi canal secundario que va como tiro y YouTube sigue pagando mucha pasta”, dijo AuronPlay, tras la pregunta de un usuario durante una transmisión en Twitch.

AuronPlay sube un resumen de sus streams en YouTube, los cuales consisten de sus partidas con amigos streamers o las series que realiza. Estos suelen superar el millón de visualizaciones en la plataforma de videos. “Pasa que YouTube es como el olvidado, ¿no? Pero YouTube sigue pagando una barbaridad. ¿Cuánto? Depende”, agrega el streamers.

El español buscó en su celular los ingresos de su canal secundario y encontró uno de un gameplay del videojuego Contraband Police. “Seis mil pavos”, dijo AuronPlay, mientras mostraba la métrica de sus ingresos. El monto que aparecía era 5,9 mil euros y en su mayoría provenía de anuncios de Google.

AuronPlay incluso cuestionó que sea tan elevado el monto y lo comparó con la segunda parte del gameplay del mismo título, el cual era aproximadamente de 3 mil euros. Sin embargo, luego notó que la primera parte constaba de más de 50 minutos, mientras que la segunda llegaba a los 40.

El español dejó de subir videos en su canal principal desde noviembre de 2020. En aquel entonces había ingresado a Twitch y con el pasar de los meses se convirtió en uno de los más vistos en la plataforma. Si bien no es la primera vez que AuronPlay ha dicho que podría vivir tranquilamente con sus ahorros y lo que gana en YouTube, sí ha sido la primera vez que muestra un número desde la métrica de la app.