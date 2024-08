Antes que “Avengers” explayaran la idea de los crossovers en las pantallas grandes, los mayores encuentros entre universos ocurrían - además que en los cómics - en las consolas de videojuegos, con los Battletoads cruzándose con los Double Dragon, los héroes de Final Fántasy habitando los mundos de Disney y, quizás el mejor de todos, los superhéroes de Marvel y los guerreros de Street Fighter juntándose para romperse las jetas en el juego de pelea “Marvel Vs. Capcom”.

Es justamente este último juego el que ve un regreso, no en la forma de una nueva entrega, sino en una colección que reúne todos los juegos clásicos de la saga (así como otros protagonizados por personajes de Marvel).

Titulado apropiadamente “Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics”, el juego fue revelado durante el Nintendo Direct de junio, incluirá no solo los juegos “Marvel vs Capcom” 1 y 2, sino también otros juegos lanzados por la compañía japonesa como “Marvel Super Heroes”,”Marvel Super Heroes vs. Street Fighter”, “X-Men vs Street Fighter” y “X-Men: Children of the Atom”.

Un tráiler de este último apareció recientemente en YouTube, mostrando un catálogo de 11 personajes, incluyendo Storm, Wolverine, Icema, Psylocke, así como villanos como Omega Red.

Por otro lado, si bien hasta ahora no se ha revelado la fecha de salida de la colección, un reciente error de una tienda en Reino Unido podría haber proporcionado un indicio. Es así que la tienda online ShopTo puso como posible día de estreno el próximo 22 de noviembre.

Lo que sí está seguro es que “Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics” estará disponible en Nintendo Switch, PC y consolas de PlayStation.