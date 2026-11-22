La avenida de los Campos Elíseos de París estrenó este domingo la iluminación de Navidad con miles de personas que acudieron a ver un espectáculo de música y colores, cuya madrina fue la actriz Cate Blanchett.

El espectáculo empezó poco después de las 18:30 cuando la actriz australiano-estadounidense lanzó una nueva sinfonía de luz y de sonido ante un público que acudió en muchos casos con paraguas para cubrirse de la fina lluvia que caía entonces en la capital francesa.

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Los 400 árboles de la avenida se iluminaron, desde el Arco de Triunfo hasta la plaza de la Concordia, con la música de las Cuatro Estaciones de Vivaldi en una versión de Max Richter.

400 arbres s'illuminent et 200 chalets retrouvent les Champs-Élysées ! Ce coup d'envoi féerique ouvre 6 semaines décisives pour soutenir nos commerces et faire rayonner le savoir-faire français. #Paris8 #ChampsÉlysées https://t.co/OxiheJBvZ4 — Catherine LÉCUYER (@LECUYERCatherin) November 22, 2026

Las luces de Navidad de los Campos Elíseos se van a encender todos los días hasta el 3 de enero entre las 17:00 de la tarde y la 01:00 de la madrugada con tres espectáculos cada hora. Además, cuando se marque cada hora habrá un diálogo luminoso entre el dispositivo de la avenida y el de la torre Eiffel.

Igualmente están previstas dos secuencias especiales, una para el 24 y 25 de diciembre, con el verde y el rojo que evocarán el árbol de Navidad y sus decoraciones, y luego un lazo blanco sobre fondo rojo.

La segunda será el 31 de diciembre con una creación única de seis minutos con los tres colores de la bandera francesa (azul, blanco y rojo) que se irán desplegando desde la plaza de la Concordia hasta el Arco de Triunfo en un movimiento que se acelerará hasta un final vertical antes de las celebraciones del Año Nuevo.

Cate Blanchett amadrina la iluminación navideña de los Campos Elíseo de París. (Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

El pasado año, durante las seis semanas en que estuvieron activas las iluminaciones pasaron por allí 14 millones de personas, según el Comité de los Campos Elíseos. Hubo dos picos, uno el sábado 27 de diciembre con 530.000 personas y otro en Nochevieja, que cada vez consigue reunir a entre 500.000 y un millón de personas.

En todo 2025, se contabilizaron 73 millones de visitantes en la avenida, lo que significó un 10 % más que el año anterior.

Cate Blanchett amadrina la iluminación navideña de los Campos Elíseo de París. (Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

La gran novedad de este año es que también quedó inaugurado este domingo en los Campos Elíseos el Mercado de Navidad diez años después de su última edición, en este caso con 200 casetas.