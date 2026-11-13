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Resumen

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Avril Lavigne sorprendió a sus fans con las primeras imágenes de su bebé. (Foto: Jeremy Chan / AFP)
Avril Lavigne sorprendió a sus fans con las primeras imágenes de su bebé. (Foto: Jeremy Chan / AFP)
Por Agencia EFE

La cantante canadiense Avril Lavigne sorprendió este viernes a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su hija, una noticia inesperada para muchos ya que hasta ahora no había hecho público que estaba embarazada.

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