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Resumen

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La actriz Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi le dan la bienvenida a su segundo bebé. (Foto: Jamie McCarthy /AFP)
La actriz Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi le dan la bienvenida a su segundo bebé. (Foto: Jamie McCarthy /AFP)
Por Agencia EFE

La actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la popular serie “Stranger Things”, ha sido madre por segunda vez tras adoptar un bebé, informa la revista People.

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