La actriz compartió un video en el que se la veía cargando a su hija mientras Bongiovi caminaba a su lado con un portabebés sujeto al pecho. La imagen del nuevo miembro de la familia no se apreciaba con claridad mientras la pareja paseaba junto a varias alpacas en la cordillera de los Dolomitas, en Italia.
Hace casi un año, Brown anunció que ella y Bongiovi habían dado la bienvenida a su primera hija juntos.
“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados de emprender este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, escribió en una publicación de Instagram en agosto de 2025. ”Y entonces fuimos tres”, agregó.
People recuerda que en una entrevista realizada el pasado mes de junio en el programa “Not Gonna Lie with Kylie Kelce”, la protagonista de “Enola Holmes” dijo que siempre había querido adoptar.
Un premio que tardó. Rhea Seehorn nunca se llevó el Emmy por Better Call Saul, pero rompió la "maldición" con Pluribus de AppleTV, donde interpreta a una mujer en duelo que se ha propuesto salvar al mundo.