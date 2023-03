Anthony Ciccone, hermano mayor de Madonna, murió el pasado domingo 26 de febrero a los 66 años, sin embargo, aún no se ha confirmado las causas de su deceso, según medios estadounidenses como Fox News y Page Six. Fue el cuñado de la cantante quien se encargó de brindar la noticia a través de redes sociales.

“Mi cuñado salió del plano terrenal esta noche. Lo conozco desde los 15 años. Anthony era una persona compleja y Dios sabe que tuvimos nuestras desavenencias, pero lo amaba como a un hermano. Los problemas desaparecen y la familia permanece. Adiós, hermano. Quiero pensar que Dios te está esperando allí arriba para recibirte”, escribió Henry en su perfil de Instagram, post al que Madonna le dio me gusta.

La popular cantante no ha brindado ninguna declaración sobre este trágico suceso, pero se sabe que desde hace varios años llevan una mala relación debido a que su hermano mayor tenía problemas de drogas y alcohol. Al punto que, tras siete años en la indigencia, Ciccone apenas aceptó la ayuda que su familia le ofrecía para rehabilitarse.

Era tanto el rechazo que sentía a su familia que una de las declaraciones que brindó Anthony sobre la cantante en 2011 para The Michigan Messenger decía “Soy un cero en sus ojos, una vergüenza para ella, que vive en su propia burbuja”, donde reconoció que jamás aceptaría el dinero de Madonna. “Si me congelara hasta la muerte mi familia probablemente no lo sabría o no le importaría. Mi padre sería muy feliz si muriera de hipotermia”, agregó.