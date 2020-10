Estefanía Villareal, recordada por interpretar a Celina Ferrer en la novela “Rebelde”, anunció en sus redes sociales su compromiso con su novio israelí Gidi Schwartz.

Cabe resaltar que la pareja ya tenía planes de boda, pero la pandemia por el coronavirus hizo que tengan que cambiar todo lo programado. La boda se iba a celebrar en abril de este año pero decidieron esperar un poco más.

“Y sí, dije sí y lo haré”, se lee en la descripción de la imagen que compartió la actriz de 33 años a finales de setiembre. En la fotografía publicada en Instagram se logra ver el anillo de compromiso.

En una entrevista a Televisa, la actriz contó detalles del compromiso. Villarreal señaló que ambos se encontraban en un crucero. “Organizó todo y no me enteré de nada. Había varios amigos nuestros y fue algo muy raro porque la gente que me conoce sabe que soy súper intuitiva, pero en aquella ocasión no lo noté”, contó.

Del mismo modo, relató que todo fue muy especial para ella. “Todo sucedió durante la noche elegante. Me llevó a un sitio muy especial del barco y había un par de personas con nosotros; de repente todo paró y me quedé en shock”, contó.

La actriz contó que su prometido hincó la rodilla. “Lo que más recuerdo fue cuando lo vi arrodillado y con el anillo. Fue muy bello, lloré como nunca y por supuesto acepté”, comentó.

