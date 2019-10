Axel habló en exclusiva con “Teleshow” para aclarar sobre la reacción que tuvo Tini Stoessel con su persona. Como se recuerda, un video mostró a la cantante “incómoda” con el músico en conferencia de prensa.

El clip viral muestra a Tini quitándose del hombre el brazo de Axel durante un enlace con Telefe. El músico decidió guardar silencio sobre el hecho y espero que todo se calme.

Axel manifestó que todo se trataba de un “malentendido”. “Estábamos en un móvil en Telefe, donde éramos veinte artistas, esto que nombrábamos recién, con un solo micrófono, con la ‘cucaracha’, pasándonos el auricular de uno a otro. Totalmente espontáneo, con el delay lógico de un móvil desde Madrid a Buenos Aires. Y hubo un malentendido, simplemente, del cual yo no me entero hasta que estaba con Sole (Pastorutti) charlando tras bambalinas del teatro el día del show”.

El músico indicó que no sabía nada de lo que había pasado. “Estábamos con Sole charlando tras bambalinas, viene Tini y nos cuenta: ‘¿Vieron lo que pasó?’. Sole automáticamente dijo: ‘Chicos, no hay que aclarar lo que es claro. Es decir, no le den entidad a un malentendido, a una pavada. Estamos pasándola bien, enfoquémonos en este concierto, miren dónde estamos... en el Teatro Real en España, disfrutemos, cantemos’”.

El artista manifestó que Tini Stoessel jamás le hizo sentir su incomodidad y que vivieron un gran momento en España. “En la cena brindamos por lo vivido, por esos dos días espectaculares. Todos entendíamos que era un malentendido que iba a quedar ahí, ni hablamos del tema”, sostuvo.

“Por un momento sentí angustia, sentí bronca también. No entendía el por qué ¿no? Porque realmente era un malentendido. Si ves el video, no tiene nada grave o malintencionado en absoluto”, sentencia.

Axel indicó que tiene una buena relación de amistad con Tini Stoessel y que incluso subió una fotografía con ella en su cuenta de Instagram. “Nos llevamos re bien, ya está”, confesó.