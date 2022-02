Hace algunos días, Janet Barboza hizo una fuerte revelación en “América Hoy” que dejó mal parado a Anthony Aranda. La popular ‘Rulitos’ aseguró que el bailarín le habría pedido un viaje a España a una conocida modelo, en clara referencia a Paula Manzanal. Ahora, dijo que mostraría las pruebas.

“Yo desconfío un poco de un hombre que un día antes le dice a otra mujer: ‘ya tengo mi pasaporte listo, llévame a Barcelona’, un día antes del ampay”, comentó la conductora dejando sorprendidas a sus compañeras del magazine.

Luego que Melissa Paredes defendiera a su actual pareja, la presentadora de “América Hoy” aprovechó el final del programa para asegurar que el próximo lunes revelaría la conversación que tuvo con Paula Manzanal.

“El día de hoy no ha habido tiempo, pero yo no me olvido. El día lunes la conversación completa entre Paula Manzanal y...”, se le oye decir a Janet Barboza antes que le apaguen el micrófono y terminen el programa.

MELISSA LO DEFIENDE

Melissa Paredes aseguró que Paula Manzanal le escribió para desmentir que Anthony Aranda le haya pedido que lo lleve a España, tras las polémicas declaraciones de Janet Barboza al respecto.

“¡Qué gracioso! Yo he estado hoy (ayer miércoles) en la clínica y Paulita (Manzanal) me escribe a mi Instagram y me dice: ‘Meli, no tengo idea por qué están diciendo eso, yo no tengo nada que ver’”, contó.

“Yo le digo: ‘Paula no entiendo...Tranqui, yo fresh’, y me dice: ‘Es que yo no tengo nada que ver’. La verdad yo no tenía idea de lo que habían hablado y me manda las capturas”, agregó.

“Yo le digo: ‘Ay pero tranquila, nosotros no hacemos caso, así que normal’ (...) Yo solo soy feliz, no entiendo por qué tanta cosa, ya no estoy allá (en ‘América Hoy’) ya deberían de soltarme”, finalizó.

Melissa Paredes sobre Paula Manzanal

