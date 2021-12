Durante la gala de “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional” del último sábado 4 de diciembre, Janick Maceta confesó que en su etapa de escolar fue rechazada en varias ocasiones por los chicos que le gustaban.

Según manifestó la finalista del Miss Universo 2020 y actual jurado de “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional”, las canciones del grupo Amén hicieron que recordara su etapa en la secundaria, donde su ‘crush’ no le hizo caso.

“Yo la cantaba a ese ‘crush’, a ese amor que nunca me hizo caso... Aunque no lo creas, a mí no me hacían caso, me choteaban”, contó Janick Maceta ante el asombro de sus compañeros del jurado y del presentador Cristian Rivero.

La ingeniera de sonido no quiso revelar el nombre de aquella persona con la que se había ilusionado en el colegio, pero no tuvo reparos en enviarle un claro mensaje: “Te la perdiste”. Ante la curiosidad de Cristian Rivero, la Miss Perú 2020 aseguró que en el colegio era muy distinta.

“Yo no me veía así en secundaria, era gordita, me iba a entrenar, usaba ropa de deporte. Era bien low profile (bajo perfil) y los chicos eran, bueno, obviamente”, señaló Maceta. Cristian Rivero se identificó con la historia y dijo que él también había sido rechazado por no tener dinero ni carro.

Como se recuerda, tras su exitoso paso en el certamen Miss Universo 2020, Janick Maceta ingresó como jurado al programa “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional”, donde comparte mesa con Mauri Stern, Jorge Henderson y Katia Palma.

VIDEO RECOMENDADO

Así fue la presentación de Yahaira Plasencia en “El artista del año”