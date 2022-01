Jazmín Pinedo reveló que perdió dos embarazos frutos de su relación con Gino Assereto, padre de su hija. Además, indicó que evalúa congelar sus óvulos para dejar abierta la posibilidad de volver a convertirse en madre.

En una conversación con Trome, la presentadora de televisión también habló de la percepción que tuvo sobre ella luego de que terminara su relación con Assereto.

“A mí se me ha golpeado un montón en ese sentido, como que soy la mala, que yo no quiero estar con él y ya quedó clarísimo que no es así, sino que cada uno está en su nota hace rato, en su camino personal”, indicó.

Una semana antes, Assereto se presentó en “Más Espectáculos” donde tuvo un reencuentro con Pinedo. Ahí el modelo indicó que en este momento no está interesado en estar en una relación.

“En estos momentos estoy en una etapa en la cual mi espacio es muy importante, estoy conociéndome, a mis 31 años empiezo a entender muchas cosas sobre mi. Estoy en una búsqueda, por primera vez me pregunté quién soy, quien quiero ser más adelante, no se pudo dar anteriormente porque tuve que vivir muchas experiencias”, dijo, antes de resaltar la buena relación que mantiene con la madre de su hija.

Durante la conversación con Trome, Pinedo también indicó que planea congelar sus óvulos, luego de perder dos embarazos.

“Me quedé con ganas de tener un segundo bebé. Después de tener a mi gordita, quedé embarazada dos veces. La primera vez de dos meses y lo perdí, la segunda vez de tres meses y también lo perdí (se le quiebra la voz y respira profundamente para no llorar). Ahí dije: ‘Quiero parar de intentarlo porque son episodios bien tristes’, pero ya con los años y cuando conozca a alguien… yo encantada (de encargar otro bebé). Además, ya hablé con mi doctor para congelar mis óvulos porque tengo 31 años y la ilusión de tener otro bebé estoy”, señaló.

