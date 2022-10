Leslie Shaw dio a conocer que su pareja ‘El Prefe’ olvidó su celular en un taxi que lo recogió en el distrito de Miraflores. La cantante peruana recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje al taxista que movilizó a su novio y prometió una recompensa en caso devuelvan el equipo.

“Por favor, al señor taxista que recogió a ‘El Prefe’ en Miraflores y lo dejó en Corpac, devuélvale su celular que olvidó en el taxi hoy (jueves 13 de octubre) a las 3 p. m. Le daremos recompensa, comuníquese conmigo por aquí”, fue el mensaje que escribió la intérprete de “La Faldita” en su storie de Instagram.

Hasta el momento la pareja no ha confirmado que hayan devuelto el celular. Pese a este incidente, Leslie vive un gran momento, pues días atrás el cantante cubano le pidió la mano en una romántica cena.

Leslie Shaw le responde a papá de Mario Hart por llamarla ‘conchuda’

La cantante Leslie Shaw no se quedó callada y respondió al comentario que hizo públicamente el padre de Mario Hart respecto a cómo fue el despegue de su carrera musical.

Como se recuerda, el padre del piloto de autos no tomó bien que la cantante dijera que perdió el tiempo con las personas con las que mantuvo una relación en el pasado, entre ellos su hijo Mario Hart, por ello, dejó un contundente e inesperado mensaje en su cuenta de Twitter.

“¡Qué conchuda! Una vez nos invitó a su concierto de rock. Éramos nosotros 5 y 10 gatos más. Nos dio pena. Le sugerimos hacer música urbana junto con Mario Hart. Hicieron ‘Tal para cual’ y así empezó su despegue. Que canta, canta... pero que perdió el tiempo, ya pues”, escribió Mario Hart Potestá.

Leslie, quien se encuentra en Perú promocionando su reciente tema, calificó el comentario del padre de Mario Hart como “desubicado, machista y narcisista”. Y aclaró que si hay alguien a quien tiene que agradecerle es al dúo Mau y Ricky o a Thalia porque ellos si son artistas de verdad.

“Me parece un comentario muy machista de parte de ese señor, ¿Qué yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? Me parece desubicado, machista y narcisista. Pero no me sorprende porque creo que la soberbia le gana a esa familia, necesitan un poco de ‘ubicaína’. Estoy muy orgullosa de ser una mujer fuerte e independiente, siempre ha sido así desde chiquita. El único apoyo que siempre tuve fue el de mi familia, no tengo nada que deberle a nadie”, puntualizó.

