Milett Figueroa sufrió la semana pasado una descompensación durante su participación en el programa argentino ‘Bailando’ y fue eliminada del reality con el fin de enfocarse en su tratamiento médico. Ante ello, Marcelo Tinelli reveló que la actriz tiene una lesión cervical.

“Anoche y hoy sentía mucho dolor. Ella tenía muchas ganas de llegar a la final”, reveló respecto a su novia el conductor. Agregó que un médico especialista detalló que se trató de una lesión de disco, previa a una hernia.

Por su parte, el médico Furman señaló que se trata de “una protrusión, que es un paso previo a una hernia de disco. Para que no se agrave se le suspendió y se le puso en reposo”.

Sobre la eliminación de la peruana, Marcelo Tinelli explicó que debido a las reglas del programa, los participantes que se pierdas de una participación quedan inmediatamente eliminadas.

Vale mencionar que Milett planea permanecer en Argentina para desarrollar su carrera como actriz. Y es que, al parecer, la peruana cambió sus planes debido a que en un inicio solo quería participar en el reality y regresar al Perú.

“Al inicio mi proyecto era ir al Bailando y regresar, pero por dentro también pensé: ‘¿por qué no hacer casting en diferentes plataformas y ficciones?’. Tengo material de trabajo, ya he hecho películas y series en mi país, puedo intentarlo. Lo que me dicen es que acá no se hace mucha ficción, pero bueno, a mí me encanta Argentina, no me quiero ir”, dijo en el programa ‘LAM’.