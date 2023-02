La conductora de televisión Tula Rodríguez recurrió a sus redes sociales para compartir un video, en el que explicó que sufrió un desperfecto con su nuevo auto eléctrico de alta gama y se quedó varada en plena carretera.

A través de sus stories de Instagram, la expresentadora de “En boca de todos” contó que sufrió un desperfecto con la batería de su vehículo y fue complicado resolver dicho problema. Al mostrarse arrepentida, dijo que para la próxima compraría un “bolocho”.

“Yo sé que para muchos que la batería se baje es algo simple, pero una se siente impotente, yo no sé nada de carros. Lo que pasa es que mi carro es electrónico y la llave no es que se meta, es con sensor. Tiene un truquito y no sé qué tanta vaina”, contó Tula.

“Carros de alta gama ya no, para la próxima mi ‘bolocho’ caramba. Mucha cosa ya, un carrito normalito ya”, añadió la expresentadora de América Televisión.

Tula Rodríguez reveló que se quedó varada tras sufrir desperfecto en su auto eléctrico. (VIDEO: Instagram)

Como se recuerda, la última experiencia de Tula Rodríguez al frente de un programa fue en el desaparecido “En boca de todos”, donde compartió conducción al lado de Maju Mantilla y Ricardo Rondón.

