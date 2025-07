El actor australiano Julian McMahon, reconocido por sus papeles como Doctor Doom en 'Los 4 Fantásticos’ (2005) y el agente Jess LaCroix en 'FBI: Most Wanted’ (2020), falleció a los 56 años tras una batalla contra el cáncer que llevó en privado.

La noticia fue confirmada por Kelly McMahon, viuda del intérprete, quien informó que Julian falleció el 2 de julio en Clearwater, Florida. En su comunicado, también solicitó respeto a la privacidad familiar durante este doloroso momento.

“Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer” , escribió Kelly en su comunicado.

“Amaba la vida, su familia, sus amigos, su trabajo y a sus fans. Pedimos apoyo en estos momentos para que nuestra familia pueda llorar su pérdida en privado. Agradecemos los recuerdos”, añadió luego.

Julian McMahon falleció a los 56 años tras batallar contra el cáncer | Foto: AFP / GABRIEL BOUYS

Trayectoria en televisión

Julian McMahon inició su carrera actoral a finales de los años 80 en Australia, participando en telenovelas como 'The Power, the Passion’ y 'Home and Away’.

Luego se trasladó a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar en la telenovela 'Another World’ (NBC, 1993).

En 2003, alcanzó su mayor reconocimiento como el Dr. Christian Troy en 'Nip/Tuck’, serie de FX creada por Ryan Murphy, que se emitió durante seis temporadas. Por este papel fue nominado al Globo de Oro.

Más recientemente, fue protagonista de 'FBI: Most Wanted’, donde interpretó al agente Jess LaCroix durante tres temporadas. Abandonó la serie en 2022.

Participación en cine

McMahon también tuvo una carrera activa en cine. Interpretó al villano Victor Von Doom en las películas 'Los 4 Fantásticos’ (2005) y 'Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer’ (2007), ambas dirigidas por Tim Story. Otros títulos en los que participó incluyen 'Premonition’, 'RED’, 'Paranoia’, 'You’re Not You’ y más.

Su último trabajo fue en 'The Residence’, una serie de Netflix, donde interpretó al primer ministro australiano, papel que hizo alusión directa a su padre, Billy McMahon, quien ocupó ese cargo entre 1971 y 1972.

Sobre Julian McMahon

Julian Dana William McMahon nació el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia. Fue hijo del político australiano Billy McMahon y de la socialité Sonia McMahon. Antes de dedicarse a la actuación, trabajó como modelo.