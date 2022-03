La conductora de ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz, se pronunció sobre las cirugías a las que se ha sometido, dejó en claro estar contenta con los resultados y precisó que sabe muy bien sus límites.

Esto debido a que en el programa sabatino se presentó un video de los cambios que han sufrido algunos artistas debido a las diversas cirugías plásticas a las que se han sometido durante su carrera.

Su compañero, Choca Mandros, reconoció que, tras someterse a la cirugía de banda gástrica para perder peso, lamentablemente ha recuperado algunos kilos.

“Me acaban de decir que sí tengo panza, he recuperado un par de kilitos después de la banda gástrica”, comentó el conductor y productor entre risas.

Luego la producción presentó una fotografía de Natalie Vértiz cuando era muy joven, donde se muestra algo más corpulenta. De inmediato, la exMiss Perú se defendió

“Allí estaba bronceada, feliz, bronceada y un poco más cachetona y gruesita por algunas zonas”, señaló Natalie Vértiz, a lo que Choca agregó: “Es lo que hay, así aparecimos y así estamos”.

Pero Vértiz aclaró estar feliz con los retoques a los que se ha sometido. “La verdad es que yo no tengo nada que ocultar, mira mis hijitos hermosos. Ellos han sacado mis genes y los de mi esposo. La verdad es que tampoco he cambiado tanto. Yo ya sé mis límites hasta aquí, no más”, puntualizó.