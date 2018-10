"Élite": Danna Paola reveló que casi pierde el papel en serie de Netflix

Hay historias en la tv y el cine que marcan a una época; hace más de una década fue el fenómeno "Rebelde" el que hizo que millones de niños y adolescentes quisieran vivir la vida de los protagonistas del melodrama de Pedro Damián.

Los tiempos han pasado y al parecer ahora los jóvenes se han alejado para adentrarse en las series, de ahí que Netflix apueste por una nueva propuesta juvenil que busca enganchar ala audiencia.

Se trata de "Élite", serie protagonizada por la mexicana Danna Paola, quien si bien en este nuevo proyecto interpreta a una joven adinerada, afirma que este show es cero banal y superfluo como lo era RBD.

"Élite no tiene un grupo musical, Rebelde era una cosa que tenía un nivel muy superficial y creo que Élite no es nada superficial. Tiene la ventaja de, además de ser la segunda serie original de Netflix España, llevar temas juveniles y fuertes de una buena manera”, comenta Danna Paola en entrevista.

La joven de 23 años explica que la historia, que estará disponible en la plataforma streaming a partir de este viernes, es más un thriller que una telenovela y los temas que se abordan en este colegio de chicos privilegiados son fundamentales hoy en la vida de los jóvenes de cualquier parte del mundo.

"Esto no es una telenovela, es la realidad en la que se nos muestra lo que viven los jóvenes hoy en día, es muy real. Es un thriller y todos los personajes tienen un pasado y en donde nada es lo que parece".

En esta ficción, Danna Paola da vida a Lucía, una joven mexicana de padres millonarios que llega desde pequeña a España por negocios de su padre.

Lucía, al igual que el resto de los jóvenes —que incluye un abanico extenso de etnias, ideologías y nacionalidades—, se enfrentarán en el primer episodio al asesinato de un alumno que podría ser cualquiera de los protagonistas, lo abrirá secretos de los jóvenes involucrados y los expondrá tal cual son, sin apariencias ni poses.

CASI PIERDE LA OPORTUNIDAD

Aunque ahora esta serie podría poner a Danna Paola en la mira del público europeo, pudo no haberla protagonizado, todo a causa del correo electrónico.

"Me llegó el correo por spam, porque yo estaba viendo el mail en el que mis fans me escriben y les contesto y ahí había uno que decía ‘Casting Netflix’ y dije: ¿qué es esto? Y ese mail ya tenía dos semanas de que me había llegado, entonces se lo mandé a mi mánager y después de corroborar que era fidedigno y no una broma, supe que era para la serie de España y dijimos que sí haríamos el casting".

"Más tarde, cuando ya lo iba a mandar, nos dimos cuenta que nos habíamos pasado por tres días de la fecha; en cuanto lo mando, a los cuatro días me llaman para decirme que me quedé con el papel. Para ese entonces yo ya tenía un viaje a Nueva York y de ahí a otros lados, así que tuvimos que cambiar todo", dice la protagonista de Amy, la niña de la mochila azul.

NO ES UNA CARICATURA

Danna Paola afirma que la serie habla del clasismo, pero no lo hace de una manera superficial, incluso afirma que hubo un trabajo extenso y largo detrás, porque no querían terminar como una caricatura de la alta sociedad.

"El clasismo es global, es algo que desgraciadamente está en todas partes del mundo y los latinos no estamos exentos de ello. Eso es lo que queremos plasmar, la lucha de clases, la diferencia de etnia y hasta la intolerancia hacia las preferencias sexuales diversas. Claro, haciéndolo de una manera en la que los jóvenes se identifiquen y no piensen que se les quiere dar una lección porque para nada es el objetivo de la serie".

Aunque Danna ha estado frente a los reflectores desde los cinco años, explica ella también ha sufrido del clasismo y del bullying.

Estas situaciones, explica, las ha superado gracias a su familia y al trabajo continuo en la actuación y la música, vertientes artísticas que la han alejado de todo lo negativo que la rodea.

"Acabar con el clasismo es una utopía. El clasismo es global y es muy complicado hablar de una erradicación. A mí me bulleaban por ser actriz; cuando iba a la escuela me mal miraban porque trabajaba pero en el fondo yo sabía que estaba haciendo algo para mi futuro y la recompensa se ve en productos como éstos. Como mexicana, estar en una serie de Netflix España es una gran oportunidad que no pienso desaprovechar".

A la par de esta producción, Danna Paola continuará con su carrera musical, incluso uno de sus nuevos temas será parte principal de "Élite", lo cual, espera, le dé proyección en el país europeo y comiencen a verla no sólo como actriz sino también como cantante.

"Aunque tengo muchos años en esto, pues es emocionante ser parte de ésta, que es la primera trama juvenil que hago con este nivel. De hecho tenía planes de promoción de mi nuevo disco y, como en menos de una semana todo se concretó, tuve que irme en enero a España durante seis meses. Ahora espero que esta serie me permita llevar mi música a lugares a los que antes no ha ido".

'Élite' es la próxima serie española de Netflix, que será estrenada en octubre a nivel mundial (Video: Netflix)

(FUENTE: EL UNIVERSAL DE MÉXICO / GDA)