El musical “Hamilton” lo ha ganado todo. La producción escrita por Lin-Manuel Miranda, ganadora de los premios Tony, Grammy, Olivier y Pullitzer, llegará a Disney +. La obra musical cuenta la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos (y primer secretario del Tesoro) Alexander Hamilton.

Para Miranda “Hamilton” no es una obra política, sin embargo, "todas las cosas presentes en la fundación de EE.UU. aún siguen vigentes, tienen su huella y discutimos sus efectos”, comentó con el medio internacional Efe.

“Estuve seis años escribiendo y yo pensaba que al menos, bueno, pues algunos grupos de escuela irían a ver el espectáculo, que maestros de historia llevarían a sus estudiantes. Pero nadie pudo anticipar lo que ha pasado”, añadió Miranda sobre el éxito que tuvo su musical en Estados Unidos. Pronto, este éxito llegará a los países de Latinoamérica gracias a Disney.

Este musical ha sido aplaudido por varias estrellas y reconocidos artistas tales como Beyoncé, Julia Roberts, Madonna, Kanye West, Tom Hanks, Selena Gómez y Jennifer López. Las familias más influyentes e importantes de la política estadounidense también la han halagado. Los Obama, los Clinton y hasta Donald Trump han realizado elogios al trabajo de Miranda.

Lin-Manuel Miranda

El actor nació en Nueva York y se crió en Inwood, un barrio al norte de la ciudad en su mayoría de inmigrantes hispanos. Su padre es Luis A. Miranda, un activista y asesor político que migró desde Puerto Rico, a sus 19 años, a Nueva York en la década de los setenta.

Influenciado por su padre y su amor por Puerto Rico, Lin-Manuel siempre estuvo relacionado con temas sociales. Realizó sus estudios primarios en la Hunter College Elementary School y los secundarios en la Hunter College High School. Fue a la Universidad Wesleyana, de la que se graduó en 2002.

Durante sus años universitarios, cofundó “Freestyle Love Supreme”, una troupe cómica (compañía de artistas de circo o de teatro) que hacía hip hop.

En 1999, cuando estaba en segundo año, escribió el primer borrador de “In the Heights”, el cual sería su primer éxito en Broadway.

Después de que el espectáculo fuera aceptado por Second Stage, la compañía de teatro estudiantil de su universidad, le agregó números de freestyle rap y de salsa. La obra estuvo en función entre el 20 y el 22 de abril de 1999.

Miranda también escribió y dirigió otros musicales y actuó en diversas producciones, desde musicales a obras de Shakespeare. En el 2007, se estrenó “In the Heights” en Broadway, tras haberlo mejorado al menos unas cinco veces. Esta obra musical fue nominada a 13 premios Tony, de los cuales ganó tres.

Era Hamilton

Si bien el éxito de su musical “Hamilton” se dio en el 2016, este musical fue escrito tiempo antes. En 2009, inspirado en la biografía de Ron Chernow sobre Alexander Hamilton, escribió un rap sobre Hamilton. Lo interpretó por primera vez el 12 de mayo de 2009, acompañado por Alex Lacamoire, en un encuentro organizado por la Casa Blanca llamado “Evening of Poetry, Music, and the Spoken Word”.

En 2012, presentó en el Lincoln Center “Hamilton Mixtape”, obra sobre la vida de Hamilton integrada por doce canciones de rap y hip hop.

Fue a raíz de “Hamilton Mixtape”, Miranda escribió la letra y música de “Hamilton”. Aunque tiene algunas licencias, es un musical considerado histórico.

Este musical recibió un récord de dieciséis nominaciones al premio Tony, de los que ganó once, un Laurence Olivier y el Premio Pulitzer de Teatro. Desde el 17 de noviembre estará disponible en Disney Plus para todo Latinoamérica.

