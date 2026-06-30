Ser rubia es apenas una superficie. Debajo de la apariencia, Elle Woods revela una personalidad de amabilidad y determinación que desarma el estereotipo de la “rubia tonta”. En 2001, Reese Witherspoon ya había convertido a la abogada amante de la moda en una fuerza femenina dentro del universo de “Legalmente rubia” (“Legally Blonde”). Y ahora Lexi Minetree, 25 años más tarde, sale a escena en Hollywood llevando la herencia del personaje en la serie “Elle”.

¿Cuándo se estrena "Elle"? “Elle” se estrena el 1 de julio con ocho episodios completos en Prime Video.

La protagonista de “Legalmente rubia”, en su primera película y su secuela, se basa en el libro de Amanda Brown. La autora, inspirada en su experiencia en la Facultad de Derecho de Stanford, crea a Elle Woods en sus años de estudios en Harvard y la sigue mientras enfrenta cómo la frivolidad se usa para deslegitimar la inteligencia de las mujeres, en especial la suya, por el simple hecho de tener el cabello lacio y dorado, y vestir de rosa.

Las dos cintas recaudaron 141 y 124 millones de dólares en todo el mundo en 2001 y 2003, cifras moderadas para un éxito masivo, pero suficientes para convertir la historia de Elle en una película de culto. Tan querida como esa cinta cómoda “de toda la vida” para muchas mujeres. Por eso, al menos 60 mil usuarios de Instagram le dieron “me gusta”, y seguramente muchos pegaron un grito en el cielo, al video de Witherspoon y Prime Video cuando anunciaron el regreso del personaje.

“Elle”, protagonizada por Minetree, sigue la transición de una adolescente de 16 años en su nuevo hogar, cuando ella se muda de su vecindario de lujo y aplausos en Los Ángeles a un menos glamuroso vecindario de Seattle. En su colegio, priman los alegatos de jóvenes que cuestionan las políticas administrativas del colegio y piden justicia por causas honestas.

Lexi Minetree asume el rol de Elle Woods en precuela de "Legalmente rubia".

Imagen de "Legalmente rubia" (2001), protagonizada por Reese Witherspoon. (Foto: Difusión)

Además —a diferencia del común denominador de las nuevas series juveniles—, Witherspoon, como productora ejecutiva, apuesta por una línea temporal situada en 1995, cuando aún no había celulares inteligentes ni redes sociales. Al mismo tiempo, orienta el drama hacia temas de amor y desamor, política y vida en sociedad, afinados a las narrativas de la Generación Z de estos tiempos.

La nueva legalmente rubia

Algo que marcó a “Legalmente rubia” fue su casting. Britney Spears llegó a sonar para Elle Woods antes de que el equipo se convenciera de Reese Witherspoon. Hoy, Minetree recoge la posta. Apostar por una actriz aún desconocida en el medio fue un riesgo, uno que parece tener buen pronóstico, porque su presencia en cámara tiene una calidez que se traduce en empatía de inmediato. Además, la serie agrega toques de nostalgia en cuanto a diálogos y vestuarios.

Durante un evento de prensa, a Witherspoon se le salieron las lágrimas al recordar el casting de Minetree, que acaba de difundirse en redes sociales. “Me dejó sin aliento”, dijo. En el interior de su hogar, la joven actriz se graba en un video donde imita el discurso de presentación de Elle para enviar su solicitud a Harvard, siguiendo el guion de la escena que aparece en la primera parte de la cinta.

June Diane Raphael interpreta a Eva Woods en "Elle", serie de Prime Video. (Foto: Prime Video)

A sus 50 años y con dos hijos, Witherspoon sintió la necesidad de mostrar que ese “poder femenino” de Elle Woods se cocina en lo doméstico y no solo en la investigación legal donde el personaje destaca. En ese sentido, el relato de la guionista Laura Kittrell y la showrunner Caroline Dries se detiene en el papel de June Diane Raphael, quien interpreta a Eva, madre de Elle. Ella nunca había tenido una línea de tiempo en este universo, pero viene a dejar pellizcos de comedia y de una maternidad compleja en un personaje que realmente le cae a pelo a la actriz de 46 años.

Raphael junto a Tom Everett Scott como Wyatt, padre de Elle, componen una familia en la serie. En el drama de colegio, aparecen Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz y Chandler Kinney y destacan Zac Looker —a quien ya se ha visto en “Geek Girl” de Netflix— y Jessica Belkin —elegida protagonista del reinicio de “Baywatch” próximamente—. Esta camada de jóvenes actores seguramente dará de qué hablar en los próximos años.