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Resumen

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Con 25 años, Lexi Minetree interpreta a Elle Woods en la precuela del universo de "Legalmente rubia". (Foto: Prime Video)
Con 25 años, Lexi Minetree interpreta a Elle Woods en la precuela del universo de "Legalmente rubia". (Foto: Prime Video)
Por Leslie A. Galván

Ser rubia es apenas una superficie. Debajo de la apariencia, Elle Woods revela una personalidad de amabilidad y determinación que desarma el estereotipo de la “rubia tonta”. En 2001, Reese Witherspoon ya había convertido a la abogada amante de la moda en una fuerza femenina dentro del universo de “Legalmente rubia” (“Legally Blonde”). Y ahora Lexi Minetree, 25 años más tarde, sale a escena en Hollywood llevando la herencia del personaje en la serie “Elle”.

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