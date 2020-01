El actor escocés-ruandés Ncuti Gatwa interpreta a Eric, un adolescente gay muy diferente a lo que suele mostrarse en pantalla, en la serie de Netflix “Sex Education”. El intérprete de 27 años se ha convertido es uno de los personajes más importantes de la ficción del servicio de streaming. Eric no solo es el mejor amigo del protagonista, la historia de su personaje es profunda e inspiradora.

“Sex Education” es una de las series más exitosas de Netflix, pues tiene la fórmula perfecta: sexualidad, tabúes y problemas existenciales. La primera temporada fue vista por más de 40 millones de personas, según anunció el orgulloso servicio de streaming.

Uno de los personajes más queridos por la audiencia es Eric, un joven gay que está buscando su identidad y explorando los primeros amores. Ncuti Gatwa, el actor que lo interpreta, es una década más grande de lo que se supone que es en pantalla, y es tan maduro como su personaje.

El intérprete nacido en Ruanda ha brindado diferentes entrevistas tras la emisión de esta ficción, y reveló llegó a Escocia con apenas dos años, escapando del genocidio de Ruanda en 1994.

Después de ganar un Ian Charlesson por su papel de Mercurio en la representación de Romeo y Julieta en el HOME de Manchester, Ncuti recibió la oferta para interpretar al divertido Eric en “Sex Education”. Papel que lo volvería famoso.

“Me subí a un avión con 500 seguidores en Instagram”, contó al recordar el día que se estrenó “Sex Education”. “Ocho horas después, me bajé de ese avión con doscientos mil”.

El joven actor contó que él siento que su personaje tiene un mensaje poderoso. “Es su personalidad, es toda la historia que se presenta, es su historia futura, es su historia presente: solo es gay. Pero nadie es solo gay. Las personas son personas, y todos caemos en un espectro. Me gustó que él tuviera su propia historia, y su propio viaje, su propio comienzo, medio y final”, agregó.

Durante otra entrevista para el Press Europe, contó que en ocasiones se ha encontrado con personas que se acercan a él y le dicen que “en los lugares de donde vienen es ilegal ser gay”. "O que sus familias no saben que están luchando con el tema, o simplemente que ven el programa como una forma de escapismo de realidades difíciles. Es muy hermoso, es bueno saber que la gente puede encontrar fuerza en nuestros personajes. La representación de las cosas ha recorrido un largo, largo, largo camino”, indicó.

Sufrió de bullying

Su personaje, sobre todo en la primera temporada fue víctima de acoso y bullying por parte de sus compañeros de clases. El actor tiene una propia experiencia sobre eso.

Según reveló en una entrevista cuando él y su familia se mudaron a Escocia desde Ruanda, eran “una de las algo así como tres familias negras en todo Edinburgo”, explicó para el medio británico The Independent .

“En la secundaria estatal escocesa eramos un blanco fácil. Crecí en un barrio de clase trabajadora y me destaqué por mi voz, por mi apariencia, por hacer danzas y esas cosas. Pero siempre tuve fe en mi encanto. Siempre tuve fe en mi carisma”, agregó.

Ncuti Gatwa está orgulloso por la forma en la que el público ha encajado su personaje. “Espero que Eric sea la voz de muchas personas que no se han visto representadas en la televisión hasta este momento, y pueden buscar consuelo en el hecho de que está bien ser quienquiera que seas. Como dice Eric en el séptimo episodio, ‘Me harán daño de cualquier manera. ¿No es mejor ser quien soy?'”, dijo a la revista Paper.

Nuevos planes

El joven actor está a punto de protagonizar la película “The Last Letter from Your Lover” junto a Shailene Woodley y Felicity Jones. Después de este proyecto, iniciará a filmar como el protagonista de una película estadounidense, reveló durante una entrevista.

Para él cuando no queda para un papel no siente rechazo. “No veo puertas que se me cierren en la cara y que me hagan decir ¡'Oh, entonces tendré que entrar por la ventana'”, bromeó. “En todo caso, entraré por la puerta del garage”, agregó.

