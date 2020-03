En una situación como la actual, en la que la mayoría debemos guardar distancia y mantenernos en casa, la televisión por streaming se vuelve vital para aquellos amantes de las series y películas.

Con la llegada de abril a la vuelta de la esquina, HBO, Amazon y Apple Tv+ presentan en el nuevo mes un catálogo renovado en el que destacan, el estreno de la primera temporada de “Batwoman”, la cinta “Bad Education” con Hugh Jackman como protagonista, entre otras.

A continuación la lista completa de los estrenos de abril que ofrece HBO, Amazon y Apple Tv+.

AMAZON PRIME VIDEO

- ‘Tales from the Loop’ (Estreno - 3 de abril)

Tales from the Loop es una serie de televisión dramática estadounidense basada en el libro de arte narrativo con el mismo título de Simon Stalenhag. Explora la ciudad y las personas que viven por encima de ”The Loop “, una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo, haciendo posible cosas que antes solo estaban relegadas a la ciencia ficción.





- ‘Fear the Walking Dead’ (Temporada 5 - 5 de abril)

Serie derivada de The Walking Dead, estrenada en 2015. En la Temporada 5, la misión del grupo es localizar sobrevivientes y ayudar a que lo que queda del mundo sea un lugar un poco mejor. Con firme determinación, Morgan (Lennie James) lidera el grupo con una filosofía basada en la benevolencia, la comunidad y la esperanza. Cada personaje cree que ayudar a los demás les permitirá compensar los errores de su pasado.





- “Vikings” (Temporada 6 - 15 de abril)

La sexta y última temporada de la serie consta de veinte episodios, divididos en dos partes de diez. La temporada se centra principalmente en el reinado del rey Bjorn sobre las aventuras de Kattegat e Ivar en Rus .

- ‘Bosch’ (Temporada 6 - 17 de abril)

Bosch es una serie de televisión procesal policial estadounidense producida por Amazon Studios y Fabrik Entertainment y protagonizada por Titus Welliver como el detective de la policía de Los Ángeles Harry Bosch. La temporada 6 aborda la investigación del asesinato de un físico y la desaparición del material radiactivo mortal que tenía con él.





HBO

Run (12 de abril)

Escrita y producida por Vicky Jones y Phoebe Waller- Bridge, la nueva serie de comedia de media hora de HBO, RUN, estrena el domingo 12 de abril solo en HBO y HBO GO.

La historia, protagonizada por Merritt Wever (“Godless,” “Nurse Jackie”) y Domhnall Gleeson (“Star Wars: The Rise of Skywalker,” “Ex Machina”), sigue a una mujer cuya vida monótona cambia vertiginosamente cuando recibe un mensaje de texto de su novio de universidad invitándola a dejar todo y encontrarse en Nueva York para cumplir el pacto que hicieron hace 17 años: si alguno de ellos enviaba la palabra “RUN” y el otro respondía igual, ambos dejarían todo y se encontrarían en la estación Grand Central para viajar por los EE. UU. juntos.

Insecure - Cuarta temporada (12 de abril)

Regresando para su cuarta temporada de diez episodios el domingo 12 de abril, INSECURE sigue a nuestros personajes favoritos mientras evalúan sus relaciones, tanto nuevas como antiguas, en un esfuerzo por determinar quién y que trae esta nueva fase de sus vidas.

La cuarta entrega sigue a los personajes principales después de las decisiones que tomaron en la última temporada. Issa persigue un proyecto que la apasiona e importa, Molly navega por primera vez en una relación real, Lawrence descubre lo que significa subir de nivel para él y vemos el efecto del nuevo bebé de Tiffany en la dinámica del grupo de amigos. INSECURE está protagonizada por Issa Rae. El elenco de la serie incluye a Yvonne Orji, Jay Ellis, Natasha Rothwell, Amanda Seales, Kendrick Sampson y Alexander Hodge.

Batwoman (17 de abril)

Próximamente HBO nos llevará a la sombría ciudad de Gotham. La nueva serie, BATWOMAN, basada en los cómics de DC, cuya adaptación contará con 22 episodios, se estrena el viernes 17 de abril solo en HBO y HBO GO. Kate Kane, interpretada por Ruby Rose, nunca planeó convertirse en la nueva justiciera de Gotham.

Tres años luego de la misteriosa desaparición de Batman, Gotham es una ciudad desesperada y ahora Kate hará todo lo que esté a su alcance para combatir a la psicótica Alice (Rachel Skarsten) quien se encuentra deslizándose entre la cordura y la locura. La serie seguirá a Kate mientras trata conquistar a sus demonios antes de convertirse en la heroína que la ciudad necesita.

Bad Education (25 de abril)

Inspirado por eventos reales, “Bad Education” estrena el sábado 25 de abril. La historia sigue a Frank Tassone (Hugh Jackman) y Pam Gluckin (Allison Janney) quienes reinan sobre un distrito escolar de Long Island, uno de los mejores de la nación, promoviendo admisiones récord a universidades e incrementando el valor de la propiedad. Pero cuando surge un esquema de malversación de fondos que amenaza destruir todo lo que han construido, Frank se ve obligado a mantener el orden y el secreto, a como dé lugar.

I know this much is true (27 de abril)

Del aclamado escritor y director Derek Cianfrance (The Place Beyond the Pines) llega I KNOW THIS MUCH IS TRUE, una miniserie dramática de seis partes que se estrenará en abril en HBO y HBO GO. Protagonizada por Mark Ruffalo (ganador del Emmy® por THE NORMAL HEART), también productor ejecutivo, quien interpreta a los hermanos gemelos idénticos Dominick y Thomas Birdsey, la historia es una saga familiar que sigue la vida en paralela de estos dos hermanos, en una historia épica de traición, sacrificio y perdón.

La miniserie muestra a Dominick y Thomas en varias etapas de sus vidas, comenzando en el momento en que se acercan a la mediana edad, a principios de la década de los 90s, y completándose con los recuerdos de Dominick durante la juventud de ambos.





APPLE TV+

- “Home Before Dark” (3 de abril)

Home Before Dark es un drama de misterio estadounidense creado por Dana Fox y Dara Resnik y producido para Apple TV+. La serie se basa en la vida de la joven periodista Hilde Lysiak y está protagonizada por Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Louis Herthum, Michael Weston, Kiefer O’Reilly, Kylie Rogers, Aziza Scott, Adrian Hough, Joelle Carter, Jibrail Nantambu y Deric McCabe.





- “Defending Jacob” (Estreno - 24 de abril)

- "Home" (Estreno - 17 de abril)

“Home” es una producción ejecutiva de Joe Poulin, Matthew Weaver, Bruce Gersh, Ian Orefice, Doug Pray, Collin Orcutt, Matt Tyrnauer, Corey Reeser y Kim Rozenfeld. Es una serie documental que ofrece a los espectadores una mirada nunca vista antes del interior de los hogares más innovadores del mundo. Cada uno de los nueve episodios de la primera temporada de Home revela la imaginación desbordante de los visionarios que se atrevieron a soñar y construirlos.

- “Beastie Boys Story” ( 24 de abril)

Beastie Boys Story es un documental dirigida, producida y escrita por Spike Jonze , junto a Michael Diamond , Adam Horovitz . Sigue a Diamond y Horovitz, siguiendo su amistad y los Beastie Boys .





