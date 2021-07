Yahira Plasencia en su reciente visita al programa “Mujeres al mando” confesó públicamente su deseo de realizar una colaboración con Mar Anthony. Además, la salsera contó algunos detalles del encuentro que tuvo con el cantante internacional en los estudios de Sergio George.

Como parte de una trivia, la artista peruana tuvo que responder a la siguiente pregunta: “¿Con qué artista internacional te gustaría hacer un feet? A. Maluma B. Marc Anthony C. Maluma”.

Ante la consulta, la intérprete de “Cobarde” respondió inmediatamente que elegiría la opción B. “Letra b, con Marc Anthony, vale la pena soñar”, dijo.

Asimismo, Yahaira llenó de elogios al intérprete de “Vivir mi vida”, “Tu amor me hace bien” y “Y hubo alguien”. “Marc Anthony es lo máximo, muy buena gente, inteligente, gracioso. Admiro mucho lo que hace”, puntualizó.

Plasencia reveló que fue felicitada por parte del salsero, y contó detalles de las fotos que se tomaron juntos.

“Sí (me conoce), me imagino que por Sergio. Me felicitó por hacer salsa porque ahora la mayoría se va a lo urbano. Creo que le pedí la foto a las tres horas (de haberlo conocido) porque él también quiso tomarse una foto conmigo”, recordó la ‘Yaha’.

