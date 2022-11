4 / 7

Al viajar, muchos turistas no suelen quedarse en habitaciones solos, sino para ahorrar comparten este espacio con otras personas. Al hacerlo es mejor contar con un buen candado que te permite guardar tus objetos de valor en los lockers mientras tú estás fuera. Aunque para muchos no es un artículo indispensable en todos los casos, llevar un candado puede venirnos bien, así que mejor no olvidarlo en casa. (Foto: Shutterstock)