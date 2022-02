Estamos en el mes más romántico del año, pues se celebra San Valentín. En dicho día las parejas y amigos suelen hacer planes para compartir momentos especiales. Es por ello que esta nota, te damos algunas opciones de cafeterías donde podrás disfrutar de un día especial.

Mó Bistro

Si deseas ir con tus amigas o pareja, Mó Bistro es el lugar ideal. En la carta podrás encontrar wafles, panqueques , sandwiches, ensalada de frutas, entre otros. Si deseas ver los precios y la carta, podrás visualizarlo desde su pagina web estoesmuymo.com. Además, el ambiente es muy acogedor y amplio, ya que cuenta con dos pisos.

Ubicación: Av. Angamos Oeste 1146, Miraflores

Horario y atención: lunes a sábado de 8: 00 a.m. a 10:30 p.m y domingo de 8:00 a.m. a 10:00 p.m

Carta de bebidas: barra de coctelería, vinos y cervezas.

Cafe A Bistro

A la hora del ‘brunch’ puedes disfrutar de diversas opciones en Café A Bistro, entre ellas están el sándwich de huevo, jamón casero y queso cheddar con papas fritas. También, hay wafles, hamburguesas y postres. El lugar esta caracterizado por ser sencillo, cómodo y elegantes.

Ubicación: Av. del Ejercito 2193, San Isidro / Punta Hermosa, Calle Isla Ballesta cuadra 6 con Calle Lobitos / Miraflores, República de Panamá 6576

Brunch: 8 a.m. a 1 p.m.

Horario de atención: 8 a.m. a 11 p.m.

Lila Dasso

Otro de los lugares perfectos para San Valenton es Lila Dasso. La cafeteria brindan tres cartas distintas en el día, tarde y noche. El lugar está dividido en una terraza delantera, un espacio cerrado con barra y cocina abierta y un patio trasero totalmente al aire libre. Además, brinda platillos peculiares como Miso de choclo en la tostada a la francesa, Garum de carne en el tartare, Miso de kiwicha en la coliflor rostizada, entre otros.

Ubicación: Miguel Dasso 125, San Isidro 15073

Horario y atención: de lunes a sábado desde las 9:00 a.m hasta las 10:30 p.m. y los domingos desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Reservas: 914 269 370

Limaná

Si están en busca de una opción saludable, Limaná es el ideal. La cefeteria brinda una gran variedad de postres, los cuales trabajan con harinas sin gluten y leches vegetales, de almendras, cashews y coco. También, cuenta con postres salados como la tartaleta de hongos, preparada con una delicada base de semillas y rellena con crema de cashews, tomillo, romero y champiñones salteados.

El ambiente que brinda la cafeteria es único y sencillo y, en su mayoría, está hecho por materiales naturales y renovables. Su carta es apta para todo público, ya que hay platos con opciones leto, paleo, veganos y vegetarianos.

Ubicación: Av. Augusto Pérez Aranibar 2011, San Isidro

Horarios y atención: Lunes a miércoles de 8 a.m. a 9 p.m. / Jueves a sábados de 8 a.m a 11 p.m. / Domingos de 8 a.m. a 5 p.m.

Reservas: 997 650 654

Cafetteria di Lonato

Es una cafeteria ubicada en Miraflores. Es ideal para ir en compañía de la familia y amigos. En lugar podrás disfrutar de postres, pizzas, sánguches y una serie de bebidas como el café, y el chocolate. Cafetería di Lonato es pet friendly y los detalles los encuentras en cada rincón, desde la barra hasta la terraza.

Ubicación: Av. Augusto Pérez Araníbar 2011, San Isidro

Horarios: lunes y viernes: 8 a.m. a 9 p.m. / Jueves y sábados: 8 a.m. a 11 p.m. / domingo: 8a.m. a 5 p.m.